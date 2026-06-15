Bielsa elogia a España antes de debut de Uruguay: "Tienen jugadores para los próximos 15 años"

El seleccionador de Uruguay Marcelo Bielsa, rindió elogios el domingo a la selección de España, considerada su mayor adversaria en la fase de grupos del Mundial y de la cual afirmó que tiene “jugadores para los próximos 15 años”.

“Es de admirar el proceso que ha llevado adelante la selección española. Aparte de su realidad, la belleza de su juego, tengo la sensación de que tienen jugadores para los próximos 15 años”, expresó el entrenador en una conferencia de prensa. "El estilo y el modelo de juego es admirable".

Uruguay debutará en la Copa del Mundo este lunes frente a Arabia Saudí en el estadio de Miami para lo que será el segundo partido de la jornada del Grupo H, conformado además por España y Cabo Verde —que se medirán horas antes.

La Celeste y la Roja son consideradas las favoritas del grupo, por lo que abundaron las preguntas sobre el equipo comandado por Luis de la Fuente.

“Tiene grandes jugadores, que el entrenador es decisivo con el estilo y que a cada jugador hay uno o dos por detrás como para imaginar el futuro, es garantizado”, agregó Bielsa.

La delegación uruguaya desembarcó en Miami a inicios de la noche después de un contratiempo con la aeronave que trasladaría la comitiva desde Cancún, en México, hacia Estados Unidos, lo que llevó a un retraso en el vuelo. Pese al percance, el seleccionador indicó que “lo del vuelo no nos genera ninguna complicación”.

Los uruguayos se han entrenado en Playa del Carmen, cercana a Cancún, en la costa mexicana del Caribe.

Uruguay y Bielsa llegan al Mundial tras resultados mixtos en los partidos preparatorios y en medio de una crisis de confianza, que tanto seleccionador como jugadores aseguran estar superada.

Al frente del equipo charrúa, que cuenta con dos estrellas mundiales, Bielsa participará, a los 70 años, en su tercer Mundial como entrenador, una oportunidad que calificó como "un placer”. Dirigió a su natal Argentina en 2002 y a Chile en 2010.

Para el debut, adelantó que Uruguay hará uso de su conocida combatividad en el césped.

“La forma en que jugamos no tiene ningún secreto”, dijo. “Tratamos de atacar con mucha gente, más en el campo rival, recuperar rápido la pelota y tener una buena relación entre la posesión y el peligro que creamos. Son intenciones y después hay que concretarlas”.

Sobre su rival, advirtió de que “Arabia tiene individualidades de peso” y que, en un Mundial, no existen “rivales fáciles o accesibles”.

Bielsa no ha dado pistas sobre su posible once inicial, pero sí deberá solucionar algunas incógnitas, sobre todo las lesiones que golpearon a piezas claves del plantel, entre ellas los defensas Ronald Araújo y José María Giménez, así como el volante Giorgian de Arrascaeta.

“Josema”, quien sufrió un problema de tobillo, se incorporó a la concentración celeste una semana tarde, precisamente para tratar de su lesión, aunque, según Bielsa, ya “está curado”.

De Arrascaeta, que se recuperaba de una fractura en la clavícula, sufrió un desgarro muscular, lo mismo que Araújo, cuando ambos estaban ya concentrados. Deberán perderse al menos un partido de la fase de grupos.

El seleccionador asumió la responsabilidad, aunque afirmó que todas las decisiones en las prácticas fueron “consensuadas”.

“Si un jugador se desgarra entrenando, hay algo que está mal”, evaluó. “Nos sentimos responsables y no podríamos haber hecho algo diferente a lo que hicimos”.

El defensa Giménez igualmente dedicó unas palabras previas al debut uruguayo y aseguró que la cita con el seleccionado árabe será de “muchísima intensidad”.

Hay que "estar atentos a los detalles y que obviamente la emoción, que va a estar a flor de piel, no nos afecte de manera negativa”, dijo. Sobre la participación de Uruguay en el torneo, afirmó que “hacer un buen Mundial sería llegar lo más lejos posible y soñar en grande” y dijo creer que la Celeste tiene “una gran selección para soñar”.

“Este grupo se ha mentalizado, ha trabajado y se ha enfocado en mejorar todas esas dificultades que se nos generaban en los partidos anteriores y obviamente también mejorar las virtudes, que tenemos un montón”, recalcó.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa