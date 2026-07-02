EEUU vence 2-0 a Bosnia y Herzegovina para avanzar a los octavos de final del Mundial

Folarin Balogun anotó su tercer gol del Mundial antes de salir expulsado en la segunda mitad, y Malik Tillman marcó una espectacular anotación de tiro libre para darle a Estados Unidos un triunfo el miércoles 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina y sellar su boleto a los octavos de final.

Balogun brilló en la primera mitad, firmando su gol y creando varias otras ocasiones que ayudaron a Estados Unidos a controlar el partido, pero los estadounidenses tuvieron que emplearse a fondo con un hombre menos luego de que el atacante salió expulsado por una dura falta sobre Tarik Muharemovic al minuto 64.

Tillman ayudó a sentenciar la victoria con su disparo de tiro libre en los linderos del área al minuto 82, un tiro que tuvo complicidad del arquero Nikola Vasilj.

Con esto, Estados Unidos consiguió apenas su segunda victoria en una ronda de eliminación directa del Mundial. Los estadounidenses llegaron a las semifinales en el primer torneo en 1930 como líderes de grupo, y derrotaron a México en octavos de final en 2002.

Estados Unidos se enfrentará a Bélgica el próximo lunes en Seattle, mientras continúa con su misión de firmar su mejor actuación histórica jugando en casa.

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