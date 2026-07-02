Junior Caminero, de Rays, es el más joven desde 1900 en jonronear en 6 juegos seguidos

Junior Caminero, de Tampa Bay, se convirtió en el jugador más joven desde al menos 1900 en conectar jonrones en seis juegos consecutivos.

El dominicano Caminero conectó un batazo de 425 pies hacia el jardín izquierdo ante el derecho de los Reales de Kansas City Seth Lugo en la primera entrada la noche del miércoles, para su jonrón número 24 de la temporada. La estrella de los Rays celebrará su cumpleaños número 23 el domingo.

El jugador más joven antes de Caminero en conectar jonrones en seis juegos seguidos fue Ken Griffey Jr., de Seattle, quien lo logró a los 23 años en 1993.

Los únicos otros jugadores desde 1900 que conectaron cuadrangulares en al menos cinco juegos en fila antes de cumplir 23 años fueron Jack Clark, de San Francisco, en 1978; Brian McCann, de Atlanta, en 2006; y el venezolano Ronald Acuña Jr., de Atlanta, en 2018.

Caminero es el primer jugador en conectar jonrones en seis juegos consecutivos desde que el dominicano Rafael Devers lo hizo para Boston en mayo de 2024. Kyle Schwarber, de Filadelfia; Spencer Torkelson, de Detroit; y Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, batearon jonrones en cinco juegos seguidos esta temporada.

El único otro jugador de Tampa Bay que alguna vez conectó un jonrón en seis juegos consecutivos fue el dominicano Carlos Peña en junio de 2010, según Sportradar.

Caminero suma ocho jonrones en sus últimos seis juegos. Inició esta racha al conectar tres cuadrangulares en una victoria 13-2 sobre Kansas City el jueves.

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