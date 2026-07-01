De La Fuente: Lamine Yamal está listo para jugar partidos completos con España

Lamine Yamal ya se encuentra lo suficientemente sano como para disputar un partido completo del Mundial con España en caso de que sea necesario, aseguró el entrenador Luis De La Fuente el miércoles.

El extremo del Barcelona tiene apenas un gol y ha disputado únicamente 141 minutos a lo largo de los tres partidos de España durante la fase de grupos, convirtiéndose posiblemente en en la única superestrella global que no ha brillado en este Mundial. España ha limitado los minutos del joven de 18 años como parte de su recuperación de un desgarre en el isquiotibial que sufrió el pasado 22 de abril.

Cuando De La Fuente habló con los periodistas en SoFi Stadium antes del inicio de la fase de eliminación directa, había dicho que la recuperación de Lamine prácticamente había concluido mientras La Roja se prepara para enfrentar a Austria el jueves por los dieciseisavos de final.

“Lamine Yamal está para jugar todo lo que se le exija”, dijo De La Fuente. “Hemos sido muy prudentes con las recuperaciones de cada futbolista, aunque los minutos también los marca la exigencia de cada partido. Está muy bien y con muchas ganas de jugar".

Luego sonrió y añadió: “Ya veremos si juega mañana”.

Lamine sumó 24 goles y 17 asistencias en todas las competiciones con el Barça, a pesar de ausentarse de los últimos seis partidos de La Liga debido a su lesión. Luego de ingresar de cambio en los minutos finales del sorpresivo empate sin goles entre España y Cabo Verde, el joven astro marcó su primer gol en un Mundial a los 10 minutos de su primer inicio contra Arabia Saudí. Días más tarde jugó 76 minutos frente a Uruguay.

Yamal ha dejado en claro que está ansioso por demostrar su talento junto a otras de las grandes figuras que han brillado en el Mundial, desde Lionel Messi y Kylian Mbappé hasta Harry Kane, Erling Haaland y Vinícius Júnior.

España recibió más buenas noticias el miércoles, un día antes de buscar su primer triunfo en un partido de eliminación directa del Mundial desde la final de 2010.

Yerémy Pino ha tenido una recuperación “milagrosa ” después de sufrir un aparente esguince en el hombro izquierdo durante el triunfo sobre Uruguay, señaló De La Fuente. El extremo del Crystal Palace estará disponible para el duelo contra Austria.

El extremo Víctor Muñoz también está disponible después de que el fichaje del Liverpool se perdió la fase de grupos por una lesión muscular.

“Víctor ha entrenado con normalidad, pero lleva mucho tiempo sin competir”, comentó De La Fuente. “Dependiendo de cómo esté el partido, veríamos”.

No se tiene previsto que Nico Williams juegue contra Austria, pero De La Fuente indicó que la lesión en la ingle del extremo del Athletic Bilbao ha mejorado lo suficiente como para que exista la posibilidad de volver a la cancha en caso de que España alcance los octavos de final.

España perdió su primer partido de eliminación directa en cada uno de los dos últimos Mundiales, y ni siquiera logró superar la fase de grupos en 2014. Pero la selección actual tiene motivos de sobra para sentirse optimista en este certamen —si puede mantener a sus mejores jugadores en el campo.

De La Fuente ha llevado a España a títulos de la Nations League en 2023 y la Euro 2024. Sólo ha perdido dos de 45 partidos con La Roja.

España aún no ha recibido goles en tres partidos en este Mundial

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