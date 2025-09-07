Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

EEUU jugará partidos amistosos en noviembre contra Paraguay y Uruguay

Associated Press
Sábado, 06 de septiembre de 2025 21:08 EDT
ITALIA SERIE A
ITALIA SERIE A (AP)

Estados Unidos jugará contra Paraguay y Uruguay sus dos últimos partidos amistosos de este año en las fechas internacionales de la FIFA.

La selección estadounidense se enfrentará a Paraguay el 15 de noviembre en Chester, Pensilvania, y a Uruguay tres días después en Tampa, Florida, informó el sábado la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

Paraguay y Uruguay aseguraron esta semana su clasificación a la Copa del Mundo del próximo año. Estados Unidos tiene un lugar automático como coanfitrión.

Estados Unidos cayó por 2-0 ante Corea del Sur el sábado en Harrison, Nueva Jersey, y se enfrentará a Japón el martes en Columbus, Ohio. Luego tiene partidos contra Ecuador el 10 de octubre en Austin, Texas, y contra Australia tres días después en Commerce City, Colorado.

Se programarán dos amistosos en marzo antes de que el seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, convoque a los jugadores para entrenar de cara a la Copa del Mundo en junio.

Relacionados

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in