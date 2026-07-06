EEUU busca "venganza" por la derrota ante Bélgica en el Mundial hace 12 años

Cuando el arquero belga Thibaut Courtois recordó la última vez que su selección se enfrentó a Estados Unidos en el Mundial, recordó a Tim Howard.

Courtois estuvo bajo los tres palos frente a uno de los mejores guardametas estadounidenses, que se prodigó con 16 atajadas en una derrota 2-1 en tiempo extra ante Bélgica en el Mundial de Brasil 2014 Aunque Howard colgó los botines hace tiempo, Courtois, de 34 años, volverá a ser titular el lunes cuando Estados Unidos juegue contra Bélgica en los octavos de final.

Desde aquel emocionante partido de hace más de una década, el fútbol estadounidense ha dado pasos importantes.

“Creo que pueden producir mucho talento y convertirse en una potencia mundial”, afirmó Courtois. “Ya son un gran equipo en conjunto, juegan bien. Así que creo que es una buena evolución, y lo están demostrando en este Mundial. Ojalá se termine (el lunes) y podamos ganar, pero esperamos un partido difícil”.

El Mundial ha entusiasmado a los aficionados al fútbol y ha despertado el interés de muchos estadounidenses, incluso mientras el deporte sigue esforzándose por alcanzar una popularidad masiva en Estados Unidos. Se han producido tropiezos desde aquel partido contra Bélgica hace 12 años, incluida una sorprendente derrota ante Trinidad y Tobago en 2017 que llevó a que Estados Unidos se perdiera el Mundial de Rusia 2018.

Conducido por el técnico argentino Mauricio Pochettino, entregado a la experiencia estadounidense este verano, Estados Unidos está a una victoria de igualar su mejor resultado en un Mundial-

Los estadounidenses han ganado tres de cuatro partidos en el torneo con una plantilla que incluye figuras de clubes europeos. Entre ellos están los delanteros Christian Pulisic y Folarin Balogun, quien está habilitado para el partido del lunes después de que el presidente Donald Trump llamara al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar una revisión de su tarjeta roja.

Al igual que Courtois, el mediocampista belga Axel Witsel jugó contra los estadounidenses en 2014 y considera que Estados Unidos ha mejorado de manera significativa.

“Creo que técnicamente son mejores”, sostuvo Witsel. “En lo físico, y también en la intensidad que pueden imponer durante el partido. Y, por supuesto, la manera en que los dirigen”.

El equipo belga cuenta con cinco jugadores de su plantel del Mundial 2014, incluidos Courtois y Witsel. Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, quienes fueron fundamentales para el tercer puesto en el Mundial 2018, siguen siendo jugadores determinantes.

El defensor estadounidense Alex Freeman se maravilló con la longevidad de los Diablos Rojos, que mostraron su resiliencia al remontar una desventaja de dos goles para vencer a Senegal 3-2 en los dieciseisavos de final.

“Son una nación a la que siempre se ha respetado, y que siempre ha sido increíble en el Mundial en estos momentos”, expresó Freeman. “Y siento que para nosotros es: ‘¿Cómo podemos ser importantes también en estos momentos y generar impacto?’”.

Los estadounidenses no han ganado en 13 enfrentamientos consecutivos de Mundial contra rivales europeos. Fueron goleados por Bélgica 5-2 en un amistoso rumbo al Mundial en marzo.

El defensor estadounidense Chris Richards recuerda con cariño la actuación de Howard contra Bélgica, aunque terminó en derrota.

“Fue divertido”, comentó Richards. “Creo que la gente hablaba (muy bien) de esa ‘Generación Dorada’ de Bélgica, y creo que nuestros muchachos les jugaron de tú a tú. Al final, es emocionante poder recrearlo. Y ojalá el resultado salga a nuestro favor”.

Si Estados Unidos gana el lunes, podría ser un punto de inflexión para el fútbol estadounidense. Cuando Estados Unidos perdió ante Bélgica en Brasil, les dio a futuros jugadores como Freeman, que tenía 9 años en ese momento, la convicción de que algún día podrían competir con los mejores del deporte en el escenario internacional.

Freeman espera rendir homenaje a Howard, a anteriores selecciones de Estados Unidos y a los futuros jugadores estadounidenses.

“Queremos revancha, ¿no?”, dijo Freeman. “Revancha de entonces, y revancha de hace tres meses cuando perdimos contra ellos. Creo que para nosotros se trata de instalar esa mentalidad de que tenemos que ganar y saber que no solo lo hacemos por nosotros, sino que también lo hacemos por la nación”.

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