Springer apunta a volver el lunes con los Azulejos mientras Scherzer sigue en rehabilitación

El bateador designado de los Azulejos de Toronto, George Springer, podría regresar de la lista de emergencia médica familiar tan pronto como el lunes, manifestó el domingo el mánager John Schneider.

El cuatro veces All-Star ingresó a la lista de paternidad el miércoles pasado, tras el nacimiento de su tercer hijo. La licencia de paternidad expiró, por lo que los Azulejos lo trasladaron a la lista de emergencia médica familiar. Pero Schneider confirmó que todo estaba bien y que el movimiento se hizo para darle más tiempo a su primer bate.

Schneider espera que Springer esté disponible para el viaje del equipo a San Francisco, que comienza el lunes.

“Creo que va a viajar mañana”, comentó Schneider después de la derrota de Toronto por 4-0 ante Seattle. “Ese era el plan tentativo. Así que solo hay que confirmarlo con él”.

Springer, de 36 años, batea para .221/.308/.373 con ocho jonrones y 21 carreras impulsadas.

El derecho Max Scherzer estuvo en Seattle después de realizar el viernes una apertura de rehabilitación en High-A Vancouver. Schneider confirmó que el ganador de tres premios Cy Young, de 41 años, hará una o dos aperturas más de rehabilitación antes de ser activado de la lista de lesionados de 15 días, en la que está desde el 17 de junio debido a espasmos en la espalda.

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