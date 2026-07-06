Neymar dice tras la eliminación en Mundial que dejará de jugar con Brasil

Neymar aseguró el domingo que no jugará más con la selección nacional de Brasil, después de que él y sus compañeros quedaron eliminados del Mundial con una derrota por 2-1 ante Noruega en los octavos de final.

“Lo intenté. Empezó aquí, en el MetLife Stadium, y terminé aquí", manifestó el astro. Ahora se acabó”.

Neymar, de 34 años, disputó su primer partido con Brasil el 10 de agosto de 2010 —un amistoso contra Estados Unidos en el estadio de Meadowlands, en el norte de Nueva Jersey. Ante Noruega, anotó de penal en los minutos finales después de ingresar desde el banquillo.

Debido a una persistente lesión en el gemelo derecho, Neymar apareció en apenas dos de los cinco partidos de Brasil en el torneo. También estuvo en el campo durante 15 minutos contra Escocia en la fase de grupos.

El mejor jugador de Brasil durante más de una década se había visto frenado por lesiones en los últimos años. Su impacto quedó reducido.

Brasil entra ahora en un periodo de transición. Una próxima generación tendría que tomar el relevo.

“Pedimos que la gente tenga paciencia con la nueva generación y los apoye desde el principio”, solicitó el zaguero Marquinhos.

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