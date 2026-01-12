Edwards anota canasta decisiva en victoria de Timberwolves 104-103 sobre Spurs

Anthony Edwards encestó un tiro de tres pies con 16.8 segundos restantes y los Timberwolves de Minnesota superaron un déficit de 19 puntos para vencer la noche del domingo 104-103 a los Spurs de San Antonio.

Edwards anotó 23 puntos. Julius Randle tuvo 15 puntos, ocho rebotes y la posesión defensiva ganadora contra Victor Wembanyama, quien anotó 29 puntos en 27 minutos en su regreso a la alineación titular de San Antonio. El francés de siete pies y cuatro pulgadas tuvo problemas para deshacerse de Randle y su fuerza en la parte superior del cuerpo, fallando un tiro de 16 pies con 6.6 segundos por jugar.

El intento de triple de De'Aaron Fox cerca del final también falló, enviando a la multitud de Minnesota a un frenesí después del final de ida y vuelta entre dos de los mejores equipos de la Conferencia Oeste.

Donte DiVincenzo anotó 19 puntos con un impulso importante para la remontada desde el déficit de 19 puntos a principios del tercer cuarto para los Timberwolves (26-14), quienes tienen un récord de 16-6 desde el Día de Acción de Gracias.

Edwards le dio a los Wolves su primera ventaja con 100-98 con un tiro en giro con 2:19 restantes, antes de que Harrison Barnes pusiera a los Spurs de nuevo al frente con un triple.

