Edwards anota 26 puntos y lidera a los Timberwolves en victoria 144-117 sobre los Kings

Anthony Edwards anotó 26 puntos, capturó cuatro rebotes, repartió cinco asistencias, robó dos balones y lideró a los Timberwolves de Minnesota a una victoria de 144-117 sobre los Kings de Sacramento la noche del domingo.

Edwards lanzó siete de 16 desde el campo, cinco de 11 desde la línea de tres puntos e hizo siete de ocho tiros libres. Venía de un esfuerzo de 37 tantos en una victoria de 137-97 sobre el Jazz de Utah el viernes. En sus últimos dos juegos, Edwards ha encestado 12 de 23 triples.

Jaden McDaniels anotó 21 puntos y Julius Randle y Rudy Gobert añadieron 19 tantos cada uno para los Timberwolves (6-4). Naz Reid anotó 13 unidades desde la banca. Gobert sumó 12 rebotes y cinco bloqueos.

Zach LaVine anotó 26 puntos, y DeMar DeRozan añadió 22 para los Kings (3-7), quienes perdieron por tercera vez en cuatro juegos. Domantas Sabonis tuvo 20 tantos y 13 rebotes después de perderse los últimos dos juegos debido a molestias en las costillas.

Edwards falló sus primeros cinco tiros antes de encestar un triple, seguido de una jugada de cuatro puntos en el minuto 4:07 del segundo cuarto. Su canasta de tres puntos le dio a Minnesota una ventaja de 67-48 en la primera mitad.

Los Timberwolves lideraban 71-54 al descanso. Edwards anotó 16 puntos en el segundo cuarto, encestando cuatro de seis tiros desde el campo y acertando sus tres intentos desde la distancia. También encestó cinco de seis tiros libres.

En el tercer cuarto, la canasta de Reid le dio a los Timberwolves una ventaja de 99-71, su mayor margen del juego. Minnesota anotó 40 puntos en el segundo y tercer cuartos. Los Timberwolves lograron 64 unidades en la pintura.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes