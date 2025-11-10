Jimmy Butler anota 21 puntos y lidera a Warriors en victoria 114-83 sobre Pacers con bajas

Jimmy Butler anotó 21 puntos, capturó nueve rebotes y repartió siete asistencias, Quinten Post contribuyó con 14 unidades y siete rebotes, y los Warriors de Golden State vencieron 114-83 a los diezmados Pacers de Indiana la noche del domingo.

Stephen Curry se perdió su tercer partido consecutivo debido a un fuerte resfriado y había sido listado como dudoso por enfermedad. Estaba programado para realizar un entrenamiento el domingo y nuevamente el lunes, luego viajar con el equipo con la esperanza de regresar el martes en Oklahoma City.

Al Horford añadió 12 unidades y cuatro rebotes desde la banca y Golden State utilizó una racha de 13-0 que abarcó el tercer y cuarto períodos y una corrida de 21-7 para alejarse en el tramo final.

Andrew Nembhard anotó 14 tantos y repartió cuatro de sus nueve asistencias en el segundo cuarto para Indiana.

Los Pacers dieron descanso al ala-pívot Pascal Siakam para el segundo de juegos consecutivos complicados en calidad de visitantes y también extrañaron al alero Aaron Nesmith después de que se lastimara el antebrazo derecho al ir por un rebote en una derrota 117-100 el sábado en Denver.

Nesmith anotó un récord personal de 31 puntos al acertar 10 de 19 en tiros en el enfrentamiento anterior con los Warriors.

Los Warriors mejoraron a 5-0 en casa, donde habían perdido los últimos seis ante los Pacers, el único equipo restante que aún no había perdido en el Chase Center en su séptimo año. Golden State venció por última vez a Indiana en casa el 21 de marzo de 2019, en el Oracle Arena.

Indiana había ganado cuatro enfrentamientos consecutivos en la serie en general, incluyendo 114-109 en casa el 1 de noviembre.

Los Pacers fallaron sus primeros ocho intentos de tres puntos antes de que Monte Morris conectara a la marca de 1:49 del primer período.

