Dreyer y Pellegrino anotan dos goles cada uno, San Diego vence 4-0 a Timbers y avanza a semifinales

Anders Dreyer y Amahl Pellegrino anotaron dos goles cada uno para ayudar a San Diego FC a vencer 4-0 a los Portland Timbers el domingo por la noche y ganar su serie de primera ronda al mejor de tres en los playoffs de la Copa MLS.

El primer sembrado San Diego enfrentará a Minnesota, cuarto sembrado, en las semifinales de la Conferencia Oeste a partido único.

Pablo Sisniega hizo su segunda aparición como titular en playoffs como portero en lugar del lesionado CJ dos Santos y logró dos atajadas para San Diego. Dos Santos sufrió una fractura en el pómulo al inicio de la derrota del equipo en la tanda de penales contra Portland la semana pasada en el segundo juego, lo que forzó un decisivo tercer partido.

Dreyer, en un contraataque, lanzó una volea desde el centro del área que terminó en el fondo de la red para darle al primer sembrado San Diego la ventaja definitiva desde los cinco minutos.

Pellegrino remató el rebote de su propio disparo para poner el 2-0 a los 17. Nuevamente en un contraataque, el primer toque de Pellegrino fue desviado por el portero James Pantemis, pero Pellegrino estaba allí para el remate a quemarropa.

Corey Baird lanzó un centro desde el lado derecho del área hacia el segundo palo, donde Pellegrino estaba para la volea ascendente al ángulo superior a los 53, y el segundo gol de Dreyer cerró la cuenta a los 79.

Juan Mosquera recibió una tarjeta roja directa a los 80 minutos y los Timbers jugaron con un hombre menos el resto del partido.

