Edwards anota 24 y Wolves superan 103-100 a Bucks para su novena victoria en 11 juegos

Anthony Edwards anotó 24 puntos el domingo a pesar de una mala noche de tiro y los Timberwolves de Minnesota aprovecharon los oportunos triples de Donte DiVincenzo y Terrence Shannon Jr. para lograr una victoria de 103-100 sobre los Bucks de Milwaukee.

Dos días después de cerrar la derrota del campeón defensor Oklahoma City en su tercera derrota de la temporada, Edwards tuvo un siete de 24 en tiros de campo y dos de 11 en triples, liderando a seis jugadores de los Wolves en cifras dobles. DiVincenzo encestó cuatro de ocho intentos de triples para 18 puntos, y Rudy Gobert sumó 11 puntos y 18 rebotes, convirtiéndose en el jugador número 45 de la NBA con 10.000 rebotes.

La bandeja de Edwards con 21 segundos restantes le dio a Minnesota una ventaja de 103-97 y selló la novena victoria de los Wolves en sus últimos 11 juegos.

Kevin Porter Jr. se quedó a una asistencia de un triple-doble con 24 puntos, diez rebotes y cuatro robos en la tercera derrota consecutiva de los Bucks. Bobby Portis y Ryan Rollins añadieron 16 puntos cada uno.

Porter lideró a los Bucks con 13 puntos en la primera mitad con un cuatro de siete en tiros.

