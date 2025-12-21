McCarthy se lesiona pero Vikings vencen y Giants acumulan novena derrota consecutiva

J.J. McCarthy corrió para un touchdown antes de salir con una lesión en la mano derecha, y el quarterback suplente Max Brosmer ayudó a los Vikings de Minnesota a ganar su tercer juego consecutivo, venciendo el domingo 16-13 a los Giants de Nuev York en un enfrentamiento de equipos eliminados de la contienda por los playoffs.

McCarthy se lesionó en un strip sack de Brian Burns en el último minuto de la primera mitad, cuando parecía que los Vikings (7-8) iban a dejar que el reloj se agotara. En cambio, Burns obligó a McCarthy a soltar el balón con un golpe aplastante y Tyler Nubin lo devolvió 27 yardas para un touchdown.

Brosmer lideró una serie ofensiva que terminó con Will Reichard anotando un gol de campo de 30 yardas en el cuarto cuarto. El novato completó siete de nueve pases para 52 yardas en su cuarta aparición en la NFL y la primera desde que lanzó cuatro intercepciones el 30 de noviembre en una derrota 26-0 en Seattle.

Antes de lesionarse, McCarthy completó nueve de 14 pases para 108 yardas y tuvo una intercepción que habría sido un pick-six anulada por una penalización de fuera de juego de Abdul Carter.

Los Giants (2-13) perdieron su noveno juego consecutivo y el quinto desde que Mike Kafka asumió como entrenador interino cuando Brian Daboll fue despedido el diez de noviembre. No han ganado desde el nueve de octubre.

