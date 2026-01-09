Edward Cabrera pacta por un año con Cachorros, un día después de canje

Edward Cabrera llegó a un acuerdo contractual por un año y 4,45 millones de dólares con los Cachorros de Chicago el jueves, un día después de que el derecho dominicano fue adquirido mediante un canje con los Marlins de Miami.

Cabrera, quien cumplirá 28 años en abril, era elegible para el arbitraje salarial.

Tuvo un récord de 8-7 con una efectividad de 3.53 en 26 aperturas (la mayor cantidad en su carrera), las cuales abarcaron 137 innings y dos tercios el año pasado.

Llegó en un trueque por el jardinero Owen Caissie y los prospectos dominicanos del cuadro Cristian Hernández y Edgardo de León.

Cabrera debutó en las Grandes Ligas con Miami en 2021. Tiene un récord de 25-29 con una efectividad de 4.07 en 87 aperturas en su carrera y dos apariciones como relevista.

Los Cachorros también suscribieron contratos de un año con el lanzador zurdo Justin Steele por 6.775.000 dólares y con el lanzador derecho mexicano Javier Assad por 1,8 millones.

Steele, de 30 años, se perdió la mayor parte del año pasado después de someterse a una cirugía de codo el 18 de abril. Tuvo su mejor temporada en 2023, cuando ostentó un récord de 16-5 con una efectividad de 3.06 en 30 aperturas, la cifra máxima en su carrera.

Assad, de 28 años, se perdió la mayor parte de la temporada pasada debido a una lesión en el oblicuo izquierdo. Tuvo un récord de 4-1 con una efectividad de 3.65 en siete aperturas y una aparición como relevista en 2025.

