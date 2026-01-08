Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Stewart anota 31 puntos, un récord personal, y Pistons derrotan 108-93 a Bulls

BULLS-PISTONS
BULLS-PISTONS (AP)

Isaiah Stewart anotó un récord personal de 31 puntos para ayudar a que los diezmados Pistons de Detroit derrotaran el miércoles 108-93 a los Bulls de Chicago.

Detroit ganó por cuarta vez en cinco partidos a pesar de jugar sin su astro Cade Cunningham (lesión de muñeca) y sin sus compañeros titulares Tobias Harris (cadera) y Jalen Duren (tobillo).

Stewart, quien había logrado su mejor marca anterior de 26 puntos contra Memphis el 3 de noviembre, anotó 11 en el primer cuarto. Daniss Jenkins añadió seis rebotes y un récord personal de 15 asistencias.

Ayo Dosunmu sumó 24 puntos por Chicago, que ha perdido tres partidos consecutivos. Nikola Vucevic contabilizó 20 unidades y 16 rebotes, y Matas Buzelis también anotó 20 tantos.

Chicago ganaba por 77-76 al final del tercer periodo, pero Detroit anotó los primeros siete puntos del cuarto para ponerse arriba 83-77.

Relacionados

Los Bulls no lograron hacer nada ofensivamente en el último cuarto. Fallaron 12 de sus primeros 16 tiros, incluidos ocho de diez triples, y perdieron el balón tres veces.

Eso, y una ventaja de 14-4 en puntos en la pintura, permitió a Detroit construir una ventaja de 101-87 con dos minutos por jugar.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in