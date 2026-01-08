Stewart anota 31 puntos, un récord personal, y Pistons derrotan 108-93 a Bulls

Isaiah Stewart anotó un récord personal de 31 puntos para ayudar a que los diezmados Pistons de Detroit derrotaran el miércoles 108-93 a los Bulls de Chicago.

Detroit ganó por cuarta vez en cinco partidos a pesar de jugar sin su astro Cade Cunningham (lesión de muñeca) y sin sus compañeros titulares Tobias Harris (cadera) y Jalen Duren (tobillo).

Stewart, quien había logrado su mejor marca anterior de 26 puntos contra Memphis el 3 de noviembre, anotó 11 en el primer cuarto. Daniss Jenkins añadió seis rebotes y un récord personal de 15 asistencias.

Ayo Dosunmu sumó 24 puntos por Chicago, que ha perdido tres partidos consecutivos. Nikola Vucevic contabilizó 20 unidades y 16 rebotes, y Matas Buzelis también anotó 20 tantos.

Chicago ganaba por 77-76 al final del tercer periodo, pero Detroit anotó los primeros siete puntos del cuarto para ponerse arriba 83-77.

Los Bulls no lograron hacer nada ofensivamente en el último cuarto. Fallaron 12 de sus primeros 16 tiros, incluidos ocho de diez triples, y perdieron el balón tres veces.

Eso, y una ventaja de 14-4 en puntos en la pintura, permitió a Detroit construir una ventaja de 101-87 con dos minutos por jugar.

