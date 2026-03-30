Edin Dzeko es una cara conocida para defensas de Italia en repechaje del Mundial en Bosnia

Si Italia va a clasificarse a su primer Mundial en 12 años, los defensores de la Azzurri tendrán que contener a un delantero al que respetan y conocen bien.

El atacante bosnio de 40 años Edin Dzeko ha sido compañero de club de los tres defensores titulares de Italia.

Dzeko jugó con Gianluca Mancini y Riccardo Calafiori en la Roma de 2015 a 2021. Luego, tras firmar con el Inter de Milán, Dzeko fue compañero de Alessandro Bastoni en el plantel que alcanzó la final de la Liga de Campeones de 2023.

El extremo de Italia y del Inter Federico Dimarco habló con Dzeko para felicitarlo después de que Bosnia venciera a Gales en la tanda de penales la semana pasada para preparar la final del repechaje del martes contra el cuatro veces campeón del mundo.

Dzeko llegó a 73 goles con su selección con un cabezazo en el segundo tiempo. Con su 1,93 metros de estatura, Dzeko sobresale sobre sus rivales — un aspecto en el que los defensores de Italia suelen tener dificultades.

“Edin es un gran jugador y una gran persona”, comentó Dimarco. “Lo vi de vacaciones durante el verano y he mantenido una buena relación con él”.

Sin embargo, Dimarco tendrá que dejar de lado esa relación por un momento, pues Italia está desesperada por evitar quedarse fuera de un tercer Mundial consecutivo.

Italia fue eliminada por Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente, en los repechajes de clasificación para los dos últimos Mundiales.

La semana pasada Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte en la semifinal europea del repechaje.

Las otras finales del repechaje del martes son: Suecia vs. Polonia; Turquía vs. Kosovo; y Dinamarca vs. República Checa.

Estadio de Bosnia

Bosnia ha elegido albergar el repechaje en el Estadio Bilino Polje de Zenica, con capacidad para 14.000 espectadores, que está rodeado de torres de apartamentos con vista al campo.

La capacidad del estadio se reducirá en un 20% tras un castigo de la FIFA por abusos discriminatorios y racistas de aficionados durante el partido de Bosnia contra Rumania en noviembre.

Italia está preocupada por el estado del césped del estadio tras una nevada reciente en Bosnia.

“Esperamos un ambiente difícil”, manifestó Dimarco. “Pero si somos capaces de mantener la mentalidad adecuada durante 95 minutos, creo que podemos conseguir el resultado”.

Italianos captados celebrando

Bosnia se ha aferrado a imágenes de video de los jugadores de Italia celebrando tras la victoria sobre Gales —como si consideraran a Bosnia un rival más fácil que Gales.

“Fue una reacción instintiva”, explicó Dimarco. “Desde luego no le falté el respeto ni a Bosnia ni a los bosnios”.

El árbitro del partido en Bosnia será el francés Clement Turpin, quien también estuvo a cargo cuando Italia perdió 1-0 en casa ante Macedonia del Norte en las semifinales del repechaje hace cuatro años.

La producción de Dimarco

Dimarco ha sido una fuerza constante por la banda izquierda para el Inter, líder de la Serie A esta temporada, con seis goles y 15 asistencias.

El único Mundial que ha disputado fue el Sub-20 en 2017, cuando Italia terminó tercera con un gol de Dimarco en los cuartos de final.

“Siempre he dicho que los goles y las asistencias no me interesan a menos que ayuden al equipo a conseguir resultados”, señaló Dimarco.

¿Esposito por Retegui?

El ataque de Italia recibió un impulso en el segundo tiempo contra Irlanda del Norte cuando Pio Esposito reemplazó a Mateo Retegui. Ahora Esposito, de 20 años, podría ser titular en lugar de Retegui junto a Moise Kean en Bosnia.

Dimarco también juega con Esposito en el Inter.

“Es un chico especial”, afirmó Dimarco. “Es maduro para su edad y siempre da el 100% — tanto en los partidos como en los entrenamientos. … Solo necesita que lo dejen tranquilo y no deberíamos ponerle demasiada presión encima”.

La generación perdida de Italia

La presión recae sobre Italia, ya que toda una generación no sabe lo que es ver a la Azzurri jugó un Mundial. Su última participación terminó en una derrota ante Uruguay en Brasil 2014, recordada sobre todo por el mordisco de Luis Suárez en el hombro de Giorgio Chiellini.

Basta con preguntarle al extremo derecho Matteo Politano, que ha ganado dos títulos de liga italiana con el Napoli pero que, a los 32 años, nunca ha jugado un Mundial.

“Todos sabemos por qué estamos jugando”, expresó Politano. “Para mí, y para algunos de los otros jugadores veteranos, probablemente sea nuestra última oportunidad”.

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