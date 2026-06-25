MLB propone un tope salarial y límites a contratos de agentes libres en negociación laboral

Major League Baseball propuso limitar la mayoría de los contratos de agentes libres a cinco años y al 15% del tope salarial de un equipo, y eliminar la compensación diferida, al detallar un plan de tope salarial que probablemente provoque un enfrentamiento con la asociación de jugadores.

MLB señaló durante una sesión de negociación el jueves en la oficina del sindicato que aceptaría la propuesta sindical de conceder la agencia libre un año antes a los jugadores que hayan cumplido 30 años si el sindicato aceptaba el sistema de tope salarial de la liga.

La MLB también propuso aumentar el salario mínimo de 780.000 dólares a 1 millón de dólares para quienes tengan dos años de servicio en las Grandes Ligas.

MLB también propuso incrementar el fondo de bonificaciones previo al arbitraje de 50 millones de dólares a 65 millones el próximo año y a 75 millones para 2032, la sexta temporada del acuerdo de siete años propuesto por MLB.

“Estas ofertas engañosas están diseñadas para parecer ‘mejoras’, pero tienen poco o ningún valor, dado que están expresamente condicionadas a un acuerdo con el sistema de tope salarial de la liga, que elimina el mercado libre y garantiza que las ganancias para un jugador solo lleguen a costa de otro”, indicó Bruce Meyer, jefe del sindicato, manifestó en un comunicado. “Aunque MLB afirma actuar en interés de los aficionados, sus propuestas hasta ahora son totalmente consistentes con los objetivos de larga data de los propietarios: suprimir los salarios de los jugadores y maximizar los beneficios de los clubes”.

La MLB también indicó que aceptaría eliminar la oferta calificada para agentes libres, que desde su creación en 2012 ha restringido el mercado para algunos jugadores.

Las negociaciones comenzaron el 13 de mayo para reemplazar el acuerdo de cinco años que vence el 1 de diciembre, y los dueños propusieron un tope salarial por primera vez desde que el sindicato frenó el sistema durante una huelga de 7 meses y medio en 1994-95. Se espera que la MLB imponga un cierre patronal en diciembre, deteniendo las firmas de agentes libres y los canjes.

"Los intentos de los propietarios de enfrentar a unos jugadores contra otros no son nada nuevo, pero han fracasado en el pasado y volverán a fracasar ahora, ya que los miembros de la MLBPA siguen unidos, señaló Meyer.

Después de que el acuerdo anterior expiró en diciembre de 2021, las negociaciones intensivas comenzaron hasta finales de febrero, cuando se acercaba la amenaza de perder juegos de temporada regular —junto con ingresos y salarios—. Las partes alcanzaron un acuerdo el 10 de marzo, el día 99 del cierre patronal, preservando el calendario de 162 juegos.

En la propuesta central de la liga, presentada el mes pasado, el gasto de los equipos quedaría limitado el próximo año a 245,3 millones de dólares, usando cifras de nóminas para el impuesto de lujo que incluyen 20,1 millones de dólares en beneficios y el fondo de bonificaciones previo al arbitraje. También establecería un piso de nómina de 171,2 millones de dólares, obligando a varios equipos a gastar más. Los Dodgers de Los Ángeles, dos veces campeones de la Serie Mundial y que son el equipo que más ha gastado recientemente, inició la campaña con una nómina de 415,2 millones de dólares —unos 170 millones por encima del tope salarial.

“El mayor asunto que los aficionados del béisbol quieren que se resuelva para fortalecer el juego es corregir la disparidad de nóminas que deja a demasiados aficionados sin esperanza de que su equipo compita por un título de la Serie Mundial”, señaló Glen Caplin, portavoz de MLB, en un comunicado. “Todos los demás grandes deportes de Estados Unidos han abordado este problema, y cada año más equipos de mercados pequeños en esas ligas tienen una oportunidad de ganar. La propuesta de tope y piso salarial nivela el terreno de juego”.

Como parte del plan, la MLB establecería un “jugador franquicia” similar a la regla Bird de la NBA, lo que permitiría a un equipo volver a firmar a un jugador por el 16% del tope. Un agente libre que cambie de club estaría limitado a un salario de 36,8 millones de dólares el próximo año, y un jugador que vuelva a firmar con su equipo a 39,2 millones.

Los salarios de los agentes libres en temporadas adicionales de un contrato multianual estarían limitados a aumentos del 5%, al igual que los salarios de jugadores más jóvenes en acuerdos multianuales que cubran posibles temporadas de agencia libre.

Los contratos estarían limitados por tiempo de servicio: a 500 millones de dólares y 12 años para quienes aún no hayan debutado en las Grandes Ligas; 461 millones y 11 temporadas para quienes tengan 0-1 años de servicio; 421 millones y 10 años para 1-2; 382 millones y nueve temporadas para 2-3; 343 millones y ocho años para 3-4; 304 millones y siete años para 4-5; y 265 millones y seis años para jugadores elegibles para la agencia libre.

Prohibir la compensación diferida eliminaría una práctica empresarial utilizada de forma más destacada por los Dodgers, que deben poco menos de 1.100 millones de dólares a 10 jugadores entre 2028 y 2047. Además, la MLB restringiría las cláusulas de bonificaciones en los contratos de los jugadores y exigiría un paquete estándar de bonificación por premios.

La MLB indicó que aceptaría la propuesta del sindicato de reducir la elegibilidad para la agencia libre a cinco temporadas de servicio desde seis para quienes cumplan 30 años antes del primero de noviembre de la temporada baja.Las Grandes Ligas señalaron que 354 jugadores en los rosters de Grandes Ligas hasta el jueves alcanzarían la agencia libre un año antes. Este cambio comenzaría en la temporada baja de 2027-28.

Como parte de la propuesta sobre el salario mínimo, la MLB dijo que los jugadores con menos de dos años de servicio tendrían un mínimo de 900.000 dólares y, si acumulan un año completo de servicio, recibirían 100.000 dólares adicionales del fondo de bonificaciones previo al arbitraje.

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