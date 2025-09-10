Early poncha a 11 e iguala récord de debut en Medias Rojas, que vencen 6-0 a Atléticos

Connelly Early recetó 11 ponches para igualar el récord de un debutante con los Medias Rojas de Boston, que doblegaron el martes 6-0 a los Atléticos y se acercaron a los Yankees de Nueva York, poseedores del primer comodín de la Liga Americana.

Early (1-0) empató los 11 ponches conseguidos por Don Aase contra Milwaukee el 26 de julio de 1977. Esa fue la cifra más alta en la carrera de Aase, quien lanzó 447 juegos más en una carrera de 13 temporadas.

Boston (81-65) tomó una ventaja de cuatro carreras antes de hacer un out. Ganó su tercer juego consecutivo y se aproximó a un punto porcentual de los Yankees (80-64).

Early (1-0), zurdo de 23 años seleccionado en la quinta ronda del draft amateur de 2023, permitió cinco hits y dio una base por bolas, Hizo 90 pitcheos, de los que 61 fueron strikes.

Fue el tercer lanzador de los Medias Rojas en debutar como abridor esta temporada después de Hunter Dobbins y Payton Tolle.

Romy González extendió su racha a 12 juegos pegando de hit con un jonrón que inauguró el encuentro. Alex Bregman y Trevor Story batearon sencillos y Rob Refsnyder añadió un jonrón de 463 pies contra Jeffrey Springs (10-11), el más largo de esta temporada para los Medias Rojas.

González conectó un doble impulsor en el segundoacto. Se marchó antes de la parte baja debido a molestias en la rodilla izquierda. Masataka Yoshida pegó un rodado impulsor en el octavo.

Después de quedar atrás por cinco carreras, Springs (10-11) retiró a 11 bateadores consecutivos. Permitió ocho hits en cinco entradas con seis ponches.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 3-1 con una anotada. El venezolano Carlos Narváez de 4-1.

Por los Atléticos, el boricua Darell Hernaiz de 3-0.