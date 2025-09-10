Kyle Hendricks lanza 7 entradas en blanco y Angelinos aplastan 12-2 a Mellizos

Kyle Hendricks lanzó siete entradas en blanco, Chris Taylor y el cubano Yoán Moncada conectaron jonrones de tres vueltas, y los Angelinos de Los Ángeles anotaron todas sus carreras con dos outs para vapulear el martes 12-2 a los Mellizos de Minnesota.

Hendricks (7-9) permitió cuatro hits, ponchó a seis y dio una base por bolas en su mejor apertura de la temporada. Efectuó 80 lanzamientos, de los que 58 fueron strikes.

El derecho Zabby Matthews (4-5) cargó con la derrota, al recibir cinco carreras y siete hits en cuatro ⅔ entradas.

Los Angelinos lograron 17 hits y batearon de 17-8 con corredores en posición de anotar. El primer bate Mike Trout y Moncada anotaron tres carreras cada uno.

El venezolano Luis Rengifo conectó dos hits clave, un sencillo de dos carreras con dos outs en la primera entrada y uno impulsor con dos outs en la quinta.

Así, los Angelinos construyeron una ventaja de 5-0.

Los Angelinos abrieron el juego con cuatro carreras en la sexta entrada y tres en la séptima. Taylor siguió el sencillo impulsor de Taylor Ward con un jonrón de tres carreras al bosque central en la sexta, y Moncada siguió los sencillos del venezolano Sebastián Rivero y Bryce Teodosio con un garrotazo de tres carreras, su 12º de la temporada, hacia la pradera derecha.

El infielder de los Mellizos, Ryan Fitzgerald, quien lanzó una octava entrada sin carreras, rompió la blanqueada con un jonrón de dos carreras en la novena.

Por los Mellizos, el venezolano Jhonny Pereda de 3-1.

Por los Angelinos, el cubano Moncada de 4-2 con tres anotadas y tres impulsadas. Los venezolanos Rengifo de 5-2 con tres impulsadas, Rivero de 5-1 con una anotada.