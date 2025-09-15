Eagles callan críticas y defienden su estrategia 'tush-push' en su inicio invicto

Jalen Hurts recibió algunas palabras provocadoras de Chris Jones de Kansas City en los últimos segundos de otra victoria de los Eagles —y la segunda consecutiva sobre los Chiefs, contando el Super Bowl— y esencialmente resumió su respuesta en una palabra.

Marcador.

Hurts, el running back Saquon Barkley y el resto de la ofensiva ayudaron a Filadelfia a colocarse con récord de 2-0 con otra victoria en la que las grandes jugadas y las grandes estadísticas han desaparecido del juego.

Jones, la estrella de la línea defensiva, quizás frustrado por el inicio 0-2 de Kansas City, fue captado en el micrófono ambiental de la transmisión de televisión hablando mal de Hurts. Jones le gritó al quarterback que "ni siquiera tenía 100 yardas", mientras los Eagles aseguraban una victoria de 20-17 que fue impulsada más por su defensiva tacaña y oportunista.

Hurts respondió que los Eagles, campeones del Super Bowl, ganaron el juego y le dijo a Jones que se callara.

Bueno, con algunas palabras eliminadas en la respuesta.

Hurts tenía razón. Los Eagles ganaron de nuevo, aunque él solo registra 253 yardas por pase y ningún touchdown, Barkley solo tiene 148 yardas por carrera y los receptores A.J. Brown y DeVonta Smith tienen un total combinado de 13 recepciones en los primeros dos juegos.

“A veces, no se ha visto bonito en conjunto, pero hemos encontrado una manera de ganar”, dijo el entrenador Nick Sirianni el lunes. “De ninguna manera somos un producto terminado”.

Los Eagles ya derrotaron a un equipo de postemporada de la temporada pasada. En el horizonte está un duelo de revancha de postemporada de la NFC el domingo contra los Rams de Los Ángeles que debería jugarse bajo un cielo soleado en lugar de una tormenta de nieve que golpeó el Lincoln Financial Field en enero.

Lo que está funcionando

Ámalo o detéstalo, el "tush push" es (en su mayoría) imparable.

Hurts anotó un touchdown con un empujón de trasero y los Eagles usaron la jugada siete veces para ayudar a propinarle a los Chiefs su primera racha de tres derrotas consecutivas con el quarterback Patrick Mahomes y enviarlos a su primer inicio 0-2 desde 2014.

Lo que necesita ayuda

Hurts lanzó solo para 101 yardas y los antiguos receptores de 1,000 yardas en Brown y Smith aparentemente han sido factores no determinantes, especialmente mientras los Eagles intentan estirar el balón, lo que lleva a Filadelfia a raspar victorias en lugar de las palizas que salpicaron el calendario de la temporada pasada.

Lesiones

DT Jordan Davis cojeó en la segunda mitad pero regresó al juego.

Número clave

Los Eagles tienen un récord de 18-1 en sus últimos 19 juegos (incluyendo playoffs), lo que marca la mayor cantidad de victorias en cualquier tramo de 19 juegos en la historia de la franquicia.

Próximos pasos

¿Es el juego de esta semana contra los Rams donde Barkley se destaca? Solo tiene 148 yardas por carrera en dos juegos, muy lejos de su ritmo de 2.000 yardas del año pasado. Contra los Rams en los playoffs de la temporada pasada, Barkley tuvo carreras de touchdown de 78 y 62 yardas y terminó con 205 por carrera en una victoria de 28-22.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.