Josh Lowe conecta 2 jonrones, Ryan Pepiot lanza 5 entradas en blanco y Rays vencen 4-1 a Nacionales

Josh Lowe conectó dos jonrones e impulsó las cuatro carreras de Tampa Bay, Ryan Pepiot lanzó cinco entradas en blanco y los Rays vencieron el sábado 4-1 a los Nacionales de Washington.

Fue el tercer juego con múltiples jonrones en la carrera de Lowe y su primero de esta temporada.

El juego se retrasó brevemente dos veces, una en la tercera entrada, cuando lo que parecía ser un joven aficionado detrás de la primera base corrió hacia el dugout de los Nacionales, y otra en la séptima, cuando un aficionado salió de las gradas del jardín izquierdo y se paró junto al campocorto de los Rays, Carson Williams.

Pepiot (10-10) permitió un corredor en base en cada una de las primeras cuatro entradas, pero no toleró que nadie pasara de la segunda base. Ponchó a seis y dio tres bases por bolas.

Bryan Baker lanzó la novena entrada para su tercer salvamento de la campaña y el primero con Tampa Bay.

James Wood conectó un sencillo impulsor y recibió una base por bolas por los Nacionales, que han perdido siete duelos seguidos y han sido superados 24-5 de manera combinada en sus últimos cuatro juegos.

Con dos outs en la primera entrada, Brandon Lowe conectó un sencillo contra Jake Irvin, el dominicano Junior Caminero recibió una base por bolas y Josh Lowe disparó un jonrón para poner el encuentro 3-0.

Irvin (8-10) ha permitido 31 carreras en 28 primeras entradas (9.96 de efectividad) esta temporada. Se estabilizó y permitió una carrera en los siguientes cinco actos.

Con un out en la cuarta, Josh Lowe conectó un jonrón entre el jardín derecho y el central para poner la pizarra 4-0.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 4-0. El dominicano Caminero de 3-0 con una anotada.