Eagles buscan repetir con Barkley y Hurts, mientras Mahomes y los Chiefs intentan recuperarse

Saquon Barkley, el MVP del Super Bowl Jalen Hurts y los Eagles de Filadelfia Eagles están preparados para repetir el campeonato.

¿Podrán lograrlo?

Esa es una de las principales historias al comenzar la temporada 2025 de la NFL.

Barkley viene de una campaña récord, Hurts demostró que los escépticos estaban equivocados y el entrenador Nick Sirianni obtuvo su redención cuando los Eagles dominaron a Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City, evitando un tricampeonato, para asegurar el segundo título de Super Bowl de la franquicia.

La ofensiva está cargada, una joven defensiva está llena de talento a pesar de pérdidas clave y las expectativas son altas en Filadelfia.

Pero ganar la división será el primer desafío. Ningún equipo ha repetido en el Este de Conferencia Nacional (NFC) desde que lo hicieron los Eagles de 2001-04.

Jayden Daniels lideró a Washington en una increíble remontada como novato, llevando a los Commanders al juego por el título de la NFC. Han añadido al creador de juego Deebo Samuel, al tackle izquierdo Laremy Tunsil y han resuelto la disputa contractual del receptor Terry McLaurin.

Dak Prescott está de vuelta sano para Dallas, que es dirigido por el entrenador de primer año Brian Schottenheimer. Pero los Cowboys tienen mucho drama con la estrella defensiva Micah Parsons y el propietario Jerry Jones estancados en un punto muerto sobre su situación contractual.

El quarterback novato Jaxson Dart es el futuro para los Giants de Nueva York Giants; Russell Wilson es el presente. El equipo tiene que ganar suficientes juegos para salvar los trabajos del gerente general Joe Schoen y el entrenador Brian Daboll.

Los Lions de Detroit de alto octanaje están persiguiendo su primera aparición en el Super Bowl después de que su temporada de 15 victorias terminara con un fracaso en los playoffs. Tienen de vuelta a la estrella defensiva Aidan Hutchinson para ayudar a una unidad que fue la debilidad del equipo.

Los Vikings de Minnesota confían en J.J. McCarthy para liderarlos después de que Sam Darnold los ayudara a ganar 14 juegos la campaña pasada.

Jordan Love y los Packers de Green Bay tienen las piezas en la ofensiva para desafiar a los Lions en el Norte de la NFC. Su defensiva tiene que dar un paso adelante.

El entrenador novato de los Bears, Ben Johnson, busca guiar a Chicago a una temporada ganadora. Si puede sacar lo mejor de Caleb Williams como lo hizo con Jared Goff en Detroit, los Bears estarán en camino.

Baker Mayfield y los Buccaneers de Tampa Bay buscan no solo su quinto título consecutivo del Sur de la NFC, sino una carrera más profunda en los playoffs.

Los Falcons de Atlanta son el equipo de Michael Penix Jr. con Kirk Cousins sirviendo como un respaldo altamente pagado. El corredor Bijan Robinson está listo para asumir la carga ofensiva mientras Penix se asienta.

Los Panthers de Carolina apuntan a construir sobre el éxito de finales de temporada bajo el enérgico entrenador Dave Canales, quien hizo progresos desarrollando a Bryce Young.

El nuevo entrenador Kellen Moore está reconstruyendo a los Saints de Nueva Orleans.

Los problemas de espalda de Matthew Stafford son preocupantes para los campeones reinantes de la División Oeste de la NFC, los Rams de Los Ángeles, que casi derrotan a los Eagles en un campo cubierto de nieve en los playoffs.

Darnold reemplaza a Geno Smith en Seattle y los Seahawks esperan mejorar tras una temporada de 10 victorias. La defensiva creando más pérdidas de balón —solo 18 la campaña pasada— sería de gran ayuda.

Arizona se cargó de defensiva en la temporada baja, añadiendo al héroe del Super Bowl Josh Sweat, Dalvin Tomlinson y al veterano de 18 años Calais Campbell para reforzar los siete frontales.

Brock Purdy fue bien pagado en San Francisco, Christian McCaffrey está sano y los 49ers esperan recuperarse después de una temporada perdedora. Pero la defensiva perdió jugadores clave, aunque Robert Saleh está de vuelta como coordinador defensivo.

El camino a través del Este de la Conferencia Americana pasa por Buffalo, que ha ganado la división cinco años consecutivos desde que Tom Brady dejó Nueva Inglaterra. Cualquier cosa menos que un Super Bowl no será considerado un éxito para el MVP de la NFL, Josh Allen, y los Bills. Han sido eliminados por los Chiefs cuatro veces en las últimas cinco temporadas.

Los Dolphins de Miami no han ganado un juego de postemporada desde la campaña de 2000, la sequía más larga en la NFL. El entrenador Mike McDaniel y Tua Tagovailoa tienen una cuarta —y tal vez última oportunidad juntos— para romper esa racha.

Aaron Glenn es el nuevo hombre a cargo de los Jets de Nueva York, que no han llegado a los playoffs desde 2010. Tienen algunos jugadores talentosos, incluido Justin Fields, quien tiene otra oportunidad de demostrar que es un mariscal de campo número uno.

Mike Vrabel está de vuelta en Nueva Inglaterra como entrenador esta vez. Busca restaurar el éxito en una franquicia que alguna vez fue orgullosa. Al menos los Patriots parecen tener a su quarterback en Drake Maye.

John Harbaugh, Lamar Jackson y los Ravens de Baltimore todavía están tratando de llegar al Super Bowl después de quedarse cortos nuevamente. Tienen la plantilla más equilibrada en una dura AFC Norte, pero todo se reduce a enero.

Aaron Rodgers se unió a Mike Tomlin para intentar que los Steelers de Pittsburgh vuelvan a ganar en los playoffs. DK Metcalf, Jalen Ramsey y Darius Slay son algunas de las nuevas caras que se acompañan a Rodgers en Pittsburgh.

Joe Burrow y los Bengals de Cincinnati necesitan un mejor septiembre para tener la oportunidad de jugar en enero. La ofensiva está cargada, pero la defensiva carece de la estrella defensiva Trey Hendrickson, quien también está lidiando con una disputa contractual.

El carrusel de mariscales de campo continúa en Cleveland con el veterano Joe Flacco regresando a los Browns. Shedeur Sanders está recibiendo mucha atención, aunque su compañero novato Dillon Gabriel lo superó en la pretemporada. El único hombre en el que los Browns pueden contar es el devastador defensivo Myles Garrett.

C.J. Stroud tiene una línea ofensiva renovada tratando de protegerlo en Houston. Una defensiva talentosa liderada por Will Anderson y el All-Pro Derek Stingley Jr. debería ayudar a mantener a los Texans en la cima del Sur de la AFC.

Daniel Jones —no Anthony Richardson— tiene la primera oportunidad de liderar a Indianápolis. Los Colts están jugando esta temporada para el difunto propietario Jim Irsay.

Si el nuevo entrenador Liam Coen puede mejorar el juego de Trevor Lawrence como lo hizo con Mayfield en Tampa Bay, los Jaguars de Jacksonville podrían volver a estar en la pelea. Tienen posiblemente al jugador más emocionante de la liga en el novato de dos vías Travis Hunter.

Los Titans de Tennessee esperan que la selección número uno global, Cameron Ward, sea la respuesta. Su desarrollo es la principal prioridad del equipo esta temporada.

Los Chiefs han dominado el Oeste de la AFC desde 2016. Han llegado al Juego de Campeonato de conferencia en cada una de sus siete temporadas con Mahomes. Un cuarto título de Super Bowl para Andy Reid, Mahomes y Travis Kelce es el objetivo. ¿Cómo responderán después de una derrota desigual ante los Eagles?

Jim Harbaugh llevó a los Chargers de Los Ángeles a los playoffs en su primera temporada. Superar a los Chiefs es el desafío. Perder al tackle izquierdo Rashawn Slater para la temporada fue un gran revés.

Bo Nix ayudó a convertir a los Broncos de Denver en un equipo de playoffs en su año de novato. Con el Jugador Defensivo del Año de la AP Patrick Surtain II liderando la secundaria, el equipo de Sean Payton también apunta a desbancar a los Chiefs.

Pete Carroll está de vuelta en la línea lateral en Las Vegas, buscando convertir a los Raiders de un equipo de cuatro victorias en un contendiente.

El primero de los 272 juegos de temporada regular presenta a los Cowboys contra los Eagles el 4 de septiembre. Los Chargers y los Chiefs se enfrentan en Brasil la noche siguiente, uno de los siete juegos que se jugarán en suelo internacional.

Todo lleva al Super Bowl 60 en Santa Clara, California, el 8 de febrero.

