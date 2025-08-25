Commanders acuerdan extensión de tres años con Terry McLaurin por 96 millones, según fuente de AP

Los Commanders de Washington y el wide receiver estrella Terry McLaurin acordaron una extensión de contrato de tres años por un valor de 96 millones de dólares, dijo el lunes a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

McLaurin inicialmente no se presentó al campo de entrenamiento y luego fue incluido en la lista de físicamente incapaces de desempeñarse una vez que se reportó. Recientemente había sido activado con la esperanza de estar disponible para el partido inaugural de la temporada el 7 de septiembre.

McLaurin, quien cumplirá 30 años en septiembre, estaba entrando en el último año de su contrato. Ha superado las 1.000 yardas por recepción cinco temporadas consecutivas y se quedó a solo 81 de lograrlo como novato cuando perdió tiempo debido a una lesión.

Seleccionado en la tercera ronda del draft de 2019 de Ohio State, McLaurin se convirtió en una pieza clave de la ofensiva de Washington con el quarterback Jayden Daniels al mando.

Atrapó 87 pases para 1.096 yardas la temporada pasada para ayudar a los Commanders a llegar a los playoffs, casi duplicando su récord personal de touchdowns con 13, y luego empatando en el liderazgo de la postemporada con tres más en una carrera improbable hacia el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional.

