Un duelo con cuentas pendientes: Packers reciben a Panthers tras derrotas dolorosas

Un par de atribulados equipos se enfrentarán cuando los Packers de Green Bay reciban a los Panthers de Carolina la noche del jueves.

Los Packers (4-3) están enojados por una derrota 20-17 en Detroit en la que fueron castigados siete veces en la segunda mitad, lo que derivó en críticas al arbitraje después del partido. En Carolina (3-3) la molestia gira en torno a su desempeño luego de sufrir una derrota aparatosa por 43-13 en casa a manos de los Buccaneers de Tampa Bay.

Así que ninguno de los dos equipos debería tener problemas para encontrar motivación.

“Para nosotros, este es el siguiente partido, es la siguiente oportunidad de campeonato. Soy plenamente consciente de que hay un elemento humano involucrado. Y para nosotros, venir de esa derrota de la manera en que perdimos, y para los Packers, también fue una derrota realmente dura para ellos. Hay algo que te quema por dentro como competidor”, comentó el entrenador de los Panthers, Dave Canales.

Green Bay llega a este duelo con problemas de lesiones en su línea ofensiva tras perder al centro titular Sean Rhyan y al suplente Jacob Monk en el partido contra los Lions. El guardia derecho titular Travis Glover no jugará el jueves por un problema en la rodilla.

Esto prolonga un problema de toda la temporada para los Packers, que han tenido distintas combinaciones de titulares en la línea ofensiva en cada uno de sus primeros cuatro partidos.

El corredor de los Packers Josh Jacobs, quien debutó en la temporada el domingo después de pasar los primeros seis partidos en la lista de exención del comisionado, señaló: “Es diferente, pero al final del día seguimos confiando en los muchachos. Sé que para los corredores y la línea ofensiva, nos reunimos entre nosotros. Revisamos el video y cosas así, y el estándar sigue siendo el estándar sin importar quién esté ahí”.

Green Bay tampoco contará con el linebacker Zaire Franklin (espinilla) por segundo partido consecutivo. Carolina descartó al esquinero Akayleb Evans (tríceps/rodilla), al guardia Damien Lewis (rodilla), al linebacker externo Jaelan Phillips (isquiotibial) y al liniero ofensivo Torricelli Simpkins (tobillo).

Esto representa una revancha de un partido que los Panthers ganaron 16-13 en Lambeau Field el año pasado.

“Sabemos que eso no nos da derecho a nada. Es un año nuevo, una temporada nueva, jugadores nuevos en ambos lados del balón. Para nosotros, no es algo de lo que estemos tirando o a lo que estemos haciendo referencia”, expresó el quarterback de los Panthers Bryce Young.

Los Packers perdieron ante Carolina la temporada pasada en parte por su incapacidad para capitalizar cuando entraban dentro de la yarda 35 del rival, un problema que también resultó costoso el domingo en Detroit.

A Carolina le encantaría ver que su defensa muestre ese mismo tipo de firmeza el jueves después de permitir que los Buccaneers corrieran a placer.

“Estoy seguro de que tenemos a un equipo muy motivado viniendo aquí, y ciertamente uno que sabemos que es peligroso. Caray, vinieron aquí el año pasado y nos ganaron. Pero creo que nosotros también estamos motivados, y tenemos que recuperarnos”, indicó el entrenador de los Packers, Matt LaFleur.

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