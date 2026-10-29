Jalen Brunson anota 38 puntos y Knicks se imponen a Bulls por 133-127

Jalen Brunson anotó 38 puntos y repartió siete asistencias por los Knicks de Nueva York, quienes vencieron el miércoles 133-127 a los Bulls de Chicago para lograr su segunda victoria consecutiva.

El dominicano Karl-Anthony Towns sumó 19 puntos y 13 rebotes por Nueva York, que derrotó a los Pistons de Detroit por 111-97 la noche del martes después de perder sus primeros tres partidos de la temporada.

OG Anunoby aportó 23 puntos, Jordan Clarkson añadió 18 y Landry Shamet terminó con 14.

Towns y Shamet recibieron golpes en la primera mitad. Pareció que Towns se lastimó la muñeca izquierda en una colisión con el alero de los Bulls Noa Essengue, y Shamet se torció el tobillo derecho después de una clavada.

Ambos jugadores se fueron a los vestuarios antes de regresar al partido.

Norman Powell anotó 30 puntos por Chicago con 10 de 15 en tiros de campo. Caleb Wilson consiguió 20 puntos y Matas Buzelis terminó con 17, superando los 2.000 puntos en su carrera.

Los Bulls llegaron a tener una ventaja de hasta 19 puntos en la segunda mitad pero sufrieron su cuarta derrota en cinco partidos esta temporada.

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