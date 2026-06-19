Dybantsa, Boozer y Wilson lideran la clase de aleros del draft NBA

La habilidad de AJ Dybantsa lo ha convertido desde hace tiempo en el favorito para ser la primera selección global del draft de la NBA.

La figura de BYU cumplió con todas las expectativas al convertirse en All-American del primer equipo de The Associated Press. Es el principal nombre de un grupo de aleros que incluye a jugadores como Cameron Boozer, de Duke, y Caleb Wilson, de North Carolina. Ese trío, junto con el escolta de Kansas Darryn Peterson, conforma el escalón más alto de los prospectos.

A continuación, un vistazo a los principales aleros que seguramente saldrán en la primera ronda del draft del martes

AJ Dybantsa, BYU

FORTALEZAS: Dybantsa promedió 25,5 puntos, la mejor marca del país, gracias a su capacidad para generar su propio tiro y llegar a la línea de tiros libres. También promedió 6,8 rebotes y 3,7 asistencias, y atinó el 51% de sus tiros, todo ello en un físico sólido de 2,06 metros y 98 kilos.

Anotó un récord para un novato de BYU con 43 puntos ante Utah y rompió el récord de novato de Kevin Durant en el torneo de la Big 12 con 40 unidades frente a Kansas State. Además, lideró el país en tiros libres anotados (229) e intentados (296), y fue a la línea al menos 10 veces en 15 partidos.

PREOCUPACIONES: Su tiro de 3 puntos necesita pulirse. Encestó 33,1%, incluida una caída en el último mes de 18 de 66 (27,3%) en 12 partidos. También debe reducir errores tras promediar 3,1 pérdidas.

Cameron Boozer, Duke

FORTALEZAS: El hijo de 2,03 metros y 115 kilos del exjugador de la NBA Carlos Boozer fue una presencia constante en la pintura y el quinto novato elegido como jugador nacional del año de AP en el básquetbol masculino.

Promedió 22,5 puntos y 10,2 rebotes, y con frecuencia definió pese al contacto (55,6% en tiros de campo, 78,9% en tiros libres), algo que a veces lo dejó con raspones y golpes. Además atinó el 39,1% de sus triples. Es un pasador fuerte (4,1 asistencias) cuando recibe dobles marcas y puede iniciar la ofensiva de Duke desde arriba, en particular al asistir en el triple tardío de Isaiah Evans para vencer a Florida.

PREOCUPACIONES: Boozer no es un atleta explosivo; depende más de la fuerza y el posicionamiento que de jugar por encima del aro. La duda sobre su atleticismo también podría notarse al enfrentar cambios defensivos que lo emparejen con jugadores más rápidos.

Caleb Wilson, UNC

FORTALEZAS: Tiene atleticismo explosivo, un motor encendido, una envergadura de 2,13 metros y una personalidad que disfruta los reflectores. El novato de 2,06 metros y 96 kilos promedió 19,8 puntos y 9,4 rebotes, destacándose cerca del aro y en transición, y fue All-American del segundo equipo de AP.

En particular, Wilson sobresalió ante Kansas con 24 puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y cuatro robos, además de mostrar un toque suave en varios tiros en giro alejándose. También dio un paso al frente ante Duke y el también principal prospecto Cameron Boozer, al anotar 17 de sus 23 puntos antes del descanso para mantener cerca a los Tar Heels antes de que ganaran con un triple de Seth Trimble sobre la bocina.

Wilson lideraba el país en volcadas (66) cuando sufrió una fractura en la mano izquierda a mediados de febrero; luego se fracturó el pulgar derecho en un entrenamiento cuando estaba a punto de regresar en marzo.

PREOCUPACIONES: Tendrá que ganar fuerza para soportar el juego físico y ampliar su rango (25,9% en triples). También podría mejorar su constancia en cuanto a la concentración defensiva, incluso después de promediar 1,4 tapones y 1,5 robos.

Nate Ament, Tennessee

FORTALEZAS: El novato de 2,08 metros y 96 kilos ofrece una combinación atractiva de versatilidad y atletismo fluido como prospecto de lotería. Fue el segundo máximo anotador (16,7) y un pasador de calidad en un equipo que llegó al Elite Eight de la NCAA.

Una sólida racha de un mes en la Southeastern Conference (22,8 puntos con 45,2% en tiros y 39,1% en triples del 10 de enero al 20 de febrero) mostró su potencial a largo plazo. También anotó 17 de sus 27 puntos después del descanso para impulsar la remontada ante Auburn en el torneo de la SEC.

PREOCUPACIONES: Necesitará fortalecerse. Depende mucho de su tiro en suspensión —los tiros a pie firme representaron casi 19% de sus posesiones, según Synergy— y debe completar su juego.

Otros a destacar:

— YAXEL LENDEBORG: El All-American del primer equipo de AP ayudó a Michigan a ganar su primer título de la NCAA desde 1989. Tiene un físico fuerte (2,06 metros, 109 kilos) y una envergadura superior a 2,21 metros. Atinó el 37,2% de sus triples, el mayor volumen de su carrera, después de encestar 34,9% durante dos temporadas en UAB. Mostró una competitividad dura al sobreponerse a lesiones de tobillo y rodilla en el Final Four y en el partido por el título de la NCAA. Tiene 23 años, pero el posible pick de lotería podría aportar de inmediato.

— MOREZ JOHNSON JR.: Otro integrante del campeón Michigan, el jugador de segundo año de 2,06 metros y 114 kilos podría salir en la parte final de la lotería tras promediar 13,1 puntos, 7,3 rebotes y 1,1 tapones. Su versatilidad podría permitirle jugar como ala-pívot o como “5” en alineaciones pequeñas, gracias a su envergadura. Ha destacado especialmente cortando hacia el aro, en jugadas al poste y al definir cerca del canasto.

— KARIM LOPEZ: El mexicano de 2,03 metros y 101 kilos ha pasado dos temporadas en el programa de desarrollo “Next Stars” de la National Basketball League de Australia, que en años recientes produjo selecciones de lotería como LaMelo Ball, Josh Giddey y Alex Sarr. El año pasado promedió 11,9 puntos y 6,1 rebotes, con versatilidad, atletismo y una envergadura cercana a 2,13 metros.

— ALLEN GRAVES: Graves, de 2,03 metros y 103 kilos, fue el novato del año de la West Coast Conference en el equipo de Santa Clara que llegó al Torneo de la NCAA. Promedió 11,8 puntos y 6,5 rebotes jugando apenas 22,6 minutos, mostrando alcance (41,3% en triples) y potencial defensivo (0,9 tapones, 1,9 robos).

— KOA PEAT: El novato de Arizona de 2,01 metros y 111 kilos anotó principalmente en transición, en jugadas al poste o como el bloqueador que rueda al aro en pick-and-roll. Empató en el quinto lugar del combine en salto vertical sin carrera (87,6 centímetros), pero no mostró mucho rango (siete triples anotados), mientras que Synergy calificó su tiro en suspensión como “Por debajo del promedio” (percentil 27).

— JOSHUA JEFFERSON: El All-American del segundo equipo de AP de Iowa State tiene un físico fuerte (2,03 metros, 112 kilos). El senior promedió 16,4 puntos, 7,4 rebotes y 4,8 asistencias, con capacidad para iniciar la ofensiva y generar tiros abiertos.

— ALEX KARABAN: El redshirt senior de UConn de 2,01 metros y 102 kilos podría ser una selección tardía de primera ronda por su rango (37,4% de triples en su carrera) y su buena longitud (envergadura de 2,11 metros). Además, es un ganador: UConn conquistó dos títulos de la NCAA y disputó un tercero con él como titular fijo.

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