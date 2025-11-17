Stay up to date with notifications from The Independent

Nets vencen 129-106 a Wizards en duelo de equipos con una victoria, Washington hila 11 derrotas

Associated Press
Domingo, 16 de noviembre de 2025 21:17 EST
NETS WIZARDS
NETS WIZARDS (AP)

Michael Porter Jr. anotó 34 puntos y Tyrese Martin sumó siete puntos consecutivos al final del tercer cuarto y terminó con 20, mientras los Nets de Brooklyn enviaron la noche del domingo a los Wizards de Washington a su undécima derrota consecutiva, tras vencer 129-106 la noche del domingo en un enfrentamiento de equipos con una sola victoria.

Los Nets rompieron una racha de cuatro derrotas y ganaron por primera vez desde que vencieron a Indiana en la primera semana de noviembre, una victoria que puso fin a una serie de siete derrotas consecutivas para abrir la temporada. Ambas victorias de Brooklyn han sido como visitantes, donde tienen un récord de 2-5.

Nic Claxton anotó 17 puntos, Ziaire Williams añadió 13, Noah Clowney terminó con 12 y Terance Mann con diez para Brooklyn.

Kyshawn George lideró a los Wizards en anotaciones con 29 puntos. CJ McCollum añadió 17 puntos y Khris Middleton 14 para Washington, que tuvo un 35% de acierto (12 de 34) en tiros de tres puntos y un 44% (37 de 84) en general.

Washington cayó a 0-6 en casa y perdió por duodécima vez en 13 juegos esta temporada. Los Wizards ganaron por última vez el 24 de octubre, en Dallas (117-107), en el segundo juego de la temporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

