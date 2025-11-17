George anota triple al final de la prórroga, Markkanen suma 47 y Jazz vence 150-147 a Bulls

Keyonte George encestó un triple con dos segundos restantes en la segunda prórroga, Lauri Markkanen anotó 47 puntos y el Jazz de Utah venció 150-147 a los Bulls de Chicago el domingo por la noche en el partido con mayor puntuación de la temporada de la NBA.

George terminó con 32 unidades, incluidas seis en la segunda prórroga. Isaiah Collier y Brice Sensabaugh anotaron cada uno 16 tantos, y Kevin Love y Svi Mykhaiuluk añadieron diez cada uno mientras el Jazz ganaba por segunda vez en tres partidos después de haber perdido seis de siete.

Coby White anotó 27 puntos y Josh Giddey tuvo 26 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias para los Bulls, que han perdido cinco seguidos. Nikola Vučević tuvo 21 puntos, Matas Buzelis y Ayo Dosunmu anotaron cada uno 18 y Julian Phillips diez.

White, cuyo tiro de bandeja con 0,2 segundos restantes en la primera prórroga empató el marcador a 136, hizo dos tiros libres con 8,4 segundos por jugar en la segunda prórroga para empatarlo a 147. Después del triple de George que puso a su equipo por delante, Vučević falló un tiro potencialmente empatador en el último segundo.

Utah lideraba 136-132 en el último minuto de la primera prórroga, antes de que Buzelis hiciera una volcada con 27 segundos por jugar y White hiciera su bandeja para empatar y llevarlo a una segunda prórroga.

El Jazz estaba siete puntos abajo al inicio del cuarto período antes de usar una racha de 8-0 para tomar una ventaja de 102-101 con un triple de Sensabaugh con 9:23 restantes. Collier siguió con una bandeja para aumentar la ventaja a tres menos de 30 segundos después.

El triple de Jalen Smith empató el marcador con 8:41 por jugar, y hubo varios cambios de liderazgo y siete empates el resto del cuarto. Markkanen, quien anotó 12 unidades en el cuarto, encestó un tiro libre con 19 segundos restantes, para empatarlo a 127.

