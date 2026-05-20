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Durán y Contreras impulsan 3 carreras cada uno y Medias Rojas vencen a Reales 7-1

MEDIAS ROJAS-REALES
MEDIAS ROJAS-REALES (AP)

Jarren Durán conectó un jonrón, pegó un doble e impulsó tres carreras, Willson Contreras añadió dos hits y tres producidas, y los Medias Rojas de Boston doblegaron el martes 7-1 a los Reales de Kansas City.

El mexicano Durán se fue de 3-2 con dos bases por bolas e Isiah Kiner-Falefa terminó de 3-3 con una base por bolas. Ceddanne Rafaela y el venezolano Wilyer Abreu aportaron dos hits cada uno.

El sencillo de Caleb Durbin remolcó al venezolano Carlos Narváez para darle a Boston una ventaja de 2-1 en la segunda entrada.

Garrett Whitlock (3-1) resolvió el octavo inning en tres hombres. El abridor venezolano Ranger Suárez permitió una carrera y cuatro hits, y otorgó tres bases por bolas en 4 1/3 entradas.

Bailey Falter (0-1) permitió dos carreras y cuatro hits, dio tres bases por bolas y ponchó a dos en dos entradas.

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El venezolano Contreras pegó un sencillo para impulsar a Durán en la primera entrada.

Durán conectó un jonrón de tres carreras y Contreras pegó un sencillo para impulsar a Rafaela y cerrar la cuenta en la novena. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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