Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Duncan Robinson logra victoria en su regreso a Miami; Pistons vencen 138-135 al Heat

AP Noticias
Sábado, 29 de noviembre de 2025 23:52 EST
PISTONS-HEAT
PISTONS-HEAT (AP)

Cade Cunningham anotó 29 puntos, Duncan Robinson sumó 18 en su regreso a Miami y los Pistons de Detroit, líderes de la Conferencia Este, resistieron ante el Heat para imponerse el sábado por 138-135, con lo que cortaron una racha de dos derrotas consecutivas.

Miami estaba abajo por 22 unidades con 8:09 minutos restantes. Se acercó a 133-131 cuando Bam Adebayo anotó tras un rebote ofensivo con 34 segundos por jugar.

Sin embargo, Cunningham anotó en la siguiente posesión de Detroit y los Pistons escaparon con la victoria.

Tobias Harris acertó diez de 12 tiros de campo y anotó 26 puntos por los Pistons, que tienen una foja de 16-4, su mejor inicio en 20 partidos desde que comenzaron con 17-3 la temporada 2005-2006. Detroit tuvo un 59% de acierto en tiros y sumó 76 puntos en la pintura.

Andrew Wiggins anotó 31 tantos por Miami, que recibió un aporte de 28 puntos de Norman Powell y otro de 24 de Tyler Herro. Adebayo totalizó 15 puntos y diez rebotes.

Relacionados

Fue la primera vez que Robinson regresó a Miami como oponente. Fue traspasado a Detroit el verano pasado.

Robinson pasó sus primeros siete años con el Heat.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in