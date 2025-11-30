Duncan Robinson logra victoria en su regreso a Miami; Pistons vencen 138-135 al Heat

Cade Cunningham anotó 29 puntos, Duncan Robinson sumó 18 en su regreso a Miami y los Pistons de Detroit, líderes de la Conferencia Este, resistieron ante el Heat para imponerse el sábado por 138-135, con lo que cortaron una racha de dos derrotas consecutivas.

Miami estaba abajo por 22 unidades con 8:09 minutos restantes. Se acercó a 133-131 cuando Bam Adebayo anotó tras un rebote ofensivo con 34 segundos por jugar.

Sin embargo, Cunningham anotó en la siguiente posesión de Detroit y los Pistons escaparon con la victoria.

Tobias Harris acertó diez de 12 tiros de campo y anotó 26 puntos por los Pistons, que tienen una foja de 16-4, su mejor inicio en 20 partidos desde que comenzaron con 17-3 la temporada 2005-2006. Detroit tuvo un 59% de acierto en tiros y sumó 76 puntos en la pintura.

Andrew Wiggins anotó 31 tantos por Miami, que recibió un aporte de 28 puntos de Norman Powell y otro de 24 de Tyler Herro. Adebayo totalizó 15 puntos y diez rebotes.

Fue la primera vez que Robinson regresó a Miami como oponente. Fue traspasado a Detroit el verano pasado.

Robinson pasó sus primeros siete años con el Heat.