Drake Maye no planea operarse el hombro de lanzar tras perder el Super Bowl con los Patriots

El mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Drake Maye, afirmó que no planea someterse a ningún procedimiento quirúrgico en su hombro con el que lanza durante esta temporada baja, después de recibir una inyección para aliviar el dolor antes de su derrota en el Super Bowl.

"Solo necesito un tiempo libre. El tiempo es el mejor sanador. Definitivamente solo necesito tiempo libre", expresó Maye el martes. "No hay nada que necesite ser hecho. Solo un poco de tiempo fuera y tiempo para descansar y alejarme del fútbol".

Los Patriots regresaron a las instalaciones del equipo para reunirse con el cuerpo técnico y recoger sus casilleros antes de la temporada baja.

A pesar de la larga carrera en los playoffs, Maye manifestó que no cree haber puesto un estrés adicional en su brazo.

"Creo que fue un caso de haber recibido un golpe en el juego del campeonato de la AFC que fue simplemente desafortunado", comentó Maye. “El momento fue desafortunado, las dos semanas (antes del Super Bowl) fueron geniales para tener un descanso y poder estar allí para mis compañeros”.

Maye lanzó dos pases de touchdown, pero fue capturado seis veces, tuvo dos intercepciones y perdió un balón que Seattle convirtió en otro touchdown en la derrota de 29-13 ante los Seahawks.

Campbell se rompió un ligamento en la rodilla al final de la temporada

El tackle izquierdo de los Patriots, Will Campbell, reveló el martes que un ligamento roto en su rodilla lo envió a la reserva de lesionados durante cuatro juegos al final de la temporada regular.

Campbell tuvo un desempeño desastroso en el Super Bowl, permitiendo un par de capturas a Maye mientras los Seahawks enviaban varios blitzes a su lado de la línea. Según Next Gen Stats, Campbell permitió 14 presiones, la mayor cantidad permitida por cualquier jugador de la NFL esta temporada.

“Obviamente no estaba al 100%”, dijo Campbell a los reporteros. “Quiero decir, no creo que cuando te rompes un ligamento en la rodilla, vaya a estar como antes, pero estaba lo suficientemente sano para jugar. No voy a decir que me detuvo, pero no era lo mismo que antes, obviamente”.

Campbell salió del campo en la segunda mitad de la victoria de los Patriots por 26-20 ante Cincinnati en la Semana 12. Eso terminó con la racha de 12 juegos consecutivos como titular para el jugador que fue elegido en la cuarta ronda del draft del 2025 para proteger el lado ciego de Maye. Pero regreso para el último duelo de la campaña regular y los cuatro juegos de playoffs.

Dijo que entiende las críticas que recibió por su desempeño en el Super Bowl.

"Viene con el trabajo cuando no rindes", comentó Campbell. "Obviamente, fui seleccionado alto, pagado mucho, así que la gente espera ciertas cosas, y yo espero más de mí mismo", dijo. “Así que, cuando no rindo... obviamente apesta, pero no le apesta a nadie más que a mí”.

Maye, quien ha desarrollado una estrecha amistad con Campbell fuera del campo, dijo que cree que su futuro es brillante.

“Las expectativas de una selección de primera ronda, creo que ha lidiado con mucho este año”, expresó Maye. “Va a ser genial para él en el futuro. Va a ser un gran jugador en esta liga, ya es un gran jugador en esta liga. ... Amo a Will. Espero jugar con él por mucho tiempo”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes