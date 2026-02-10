El liniero defensivo de los 49ers, Keion White, se somete a cirugía tras ser baleado en el tobillo

El liniero defensivo de los 49ers de San Francisco, Keion White, se sometió el lunes a una cirugía después de recibir un disparo en el tobillo la madrugada.

El tiroteo ocurrió horas después del final del Super Bowl que se jugó en el Levi's Stadium en Santa Clara.

“Keion White fue víctima de un tiroteo y sufrió una herida de bala en el tobillo esta mañana en San Francisco”, afirmó el equipo en un comunicado. “Actualmente está siendo operado en un hospital local. Proporcionaremos más actualizaciones cuando sea apropiado”.

La policía de San Francisco informó que respondieron a un tiroteo poco después de las cuatro de la mañana y encontraron a una víctima con una aparente herida de bala. Los oficiales brindaron ayuda y llamaron a los paramédicos, y dijeron que la víctima fue llevada a un hospital para ser tratada por lesiones que no ponen en peligro su vida. No se han realizado arrestos.

“Una investigación preliminar reveló que ocurrió una altercación verbal entre dos grupos dentro de un negocio”, explicó la policía en un comunicado. “La víctima resultó herida cuando un sospechoso desconocido disparó. Toda la información es preliminar en este momento, y se proporcionará más información a medida que esté disponible”.

White se unió a los 49ers a mitad de esta temporada después de un intercambio desde Nueva Inglaterra. Los Patriots perdieron el Super Bowl el domingo por la noche contra los Seahawks de Seattle. White, de 27 años, acaba de terminar su tercera temporada en la NFL.

Esta es la segunda vez en los últimos 18 meses que un jugador de los 49ers ha sido víctima de un tiroteo en San Francisco. El receptor Ricky Pearsall recibió un disparo en el pecho durante un intento de robo el 31 de agosto de 2024. Un adolescente está esperando juicio en un tribunal de menores en ese caso.

