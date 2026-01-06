Drake Maye impulsa a los Patriots rumbo a los playoffs con una temporada digna del MVP

Drake Maye fue el quarterback titular más preciso esta temporada en la NFL.

También ha sabido desestimar todos los elogios que ha recibido durante el camino de los Patriots hacia su primer título de la División Este de la Conferencia Americana desde 2019.

Pero después de jugar un papel integral para que Nueva Inglaterra diera un giro con uno de los cambios más drásticos en la historia tras su victoria 38-10 sobre Miami, el mariscal de campo de segundo año pronto podría ser etiquetado con algo que será difícil de ignorar: ser seleccionado como el Jugador Más Valioso de la NFL.

“Ha sido todo lo que hemos pedido y sigue mejorando. No está satisfecho”, aseguró el entrenador de los Patriots, Mike Vrabel. “Así que sé que nuestro éxito de donde estamos ahora, hoy, tiene mucho que ver con Drake Maye”.

Maye terminó la temporada regular con un porcentaje de pases completos del 72,0, el más alto en la historia del equipo y el sexto mejor en la historia de la NFL. Superó la marca de Tom Brady, quien tuvo un porcentaje de 68,9 en 2007. Esa también fue la última vez que un quarterback de los Patriots lideró la NFL en porcentaje de pases completos.

¿El MVP de esa temporada? Brady.

Maye se siente orgulloso de las 14 victorias esta temporada y el récord de 8-0 fuera de casa, pero también mencionó la capacidad de involucrar a múltiples jugadores en la ofensiva. Aunque el entrenamiento y el esquema ciertamente juegan un papel, es algo que depende en gran medida del quarterback.

"Creo que esa es una de las cosas más difíciles sobre las formas de defendernos", expresó Maye. "Así que probablemente eso es de lo que más me enorgullezco".

Maye también ha inspirado a sus compañeros.

Incluso antes de que firmara con los Patriots en la temporada baja, el receptor abierto Stefon Diggs notó algo desde lejos.

"Solo sabía que tenían un buen mariscal de campo joven. No se puede decir que tenía un futuro prometedor, pero ciertamente lo parecía", comentó Diggs. "Jugamos contra ellos el año pasado cuando estaba en Houston y pensé, 'Ese chico tiene algo ahí'. Nunca se sabe cuando son tan jóvenes".

Ahora con 23 años, Maye está en la contienda para ser el MVP más joven de la liga desde que Lamar Jackson lo ganó a los 22 durante la temporada 2019.

Qué funciona

Los Patriots demostraron que pueden correr el balón esta temporada. Terminaron terceros en la AFC, promediando 128,9 yardas por juego por tierra. Entre los equipos de playoffs de la Americana, ocupan el segundo lugar solo detrás de Buffalo (159,6).

Además, los Patriots entran a los playoffs con dos opciones productivas con los corredores Rhamondre Stevenson y el novato TreVeyon Henderson. Stevenson se perdió tres juegos por una lesión en el dedo del pie, pero terminó con siete touchdowns por tierra y dos por recepción. Es la cuarta vez en sus cinco temporadas con al menos cinco touchdowns por tierra.

Henderson ocupó el quinto lugar en la AFC, promediando 5,1 yardas por acarreo con nueve touchdowns. Cuatro de sus carreras de anotación fueron de más de 50 yardas, subrayando su capacidad para impactar los juegos en cualquier momento.

Necesita ayuda

La defensiva de Nueva Inglaterra comenzó fuerte antes de ser superada en un segundo cuarto durante el cual los Dolphins anotaron diez puntos y se acercaron 17-10 al medio tiempo en lo que Vrabel llamó una "pausa". La buena noticia es que la defensa tuvo una intercepción para terminar la primera serie ofensiva de los Dolphins en la segunda mitad y forzó cinco despejes consecutivos para terminar el juego.

