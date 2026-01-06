49ers enfrentan otro obstáculo y tras derrota ante Seahawks iniciarán los playoffs fuera de casa

Esta temporada ha estado llena de obstáculos para los 49ers de San Francisco. No han contado con las estrellas defensivas Nick Bosa y Fred Warner la mayor parte del calendario, el quarterback Brock Purdy se ha perdido ocho encuentros y otra serie de lesiones que fácilmente podrían haber descarrilado la campaña.

Los Niners superaron todo eso para regresar a los playoffs, pero ahora enfrentan otro obstáculo después de perder 13-3 ante los Seahawks de Seattle el sábado y por lo que iniciarán los playoffs de visita en el juego de comodín, en lugar de quedarse en casa y con una semana de descanso.

San Francisco (12-5) abrirá la postemporada el domingo visitando al campeón defensor del Super Bowl, Filadelfia (11-6), buscando recuperarse de la derrota ante Seattle que le costó el puesto número 1.

“No creo que nos importara contra quién jugamos. Lo principal es saber que tienes que ir a tres partidos fuera de casa para llegar al último juego de la temporada en lugar de dos juegos en casa para llegar allí. Así que, eso fue lo más importante al jugar de la manera difícil”, admitió el lunes el entrenador Kyle Shanahan. “Ahora mismo, no puedes ser exigente sobre contra quién juegas, ya sea el campeón defensor o el séptimo sembrado. Estos son los playoffs”.

Después de llegar al final de la temporada con una racha de seis victorias consecutivas y con la ofensiva más potente de la liga desde que Purdy regresó en la semana 11, los Niners se desinflaron contra una defensiva mucho más sólida.

La ofensiva despejó el balón el doble de veces contra Seattle (4) que en tres juegos combinados en diciembre (2), ya que el juego terrestre nunca despegó, Purdy enfrentó una fuerte presión y los receptores no pudieron generar mucho después de la recepción.

La defensa fue desgarrada por el juego terrestre y tuvo dificultades para salir del campo en tercera oportunidad.

Todo esto llevó a su primera derrota desde que perdieron en la semana 10 ante los Rams y obligará a los 49ers a reagruparse rápidamente antes de enfrentar a los Eagles.

Qué funciona

Juego de goles de campo. Eddy Pineiro convirtió un gol de campo de 48 yardas para los únicos puntos de San Francisco y terminó la temporada 28 de 29, con el único fallo desde 64 yardas en la semana 16. Pero uno de los mayores impulsos para los 49ers esta temporada ha sido el pobre pateo de sus oponentes. Después de beneficiarse de un mínimo de liga de dos FGs fallados en 2024, los oponentes de los Niners fallaron un máximo de liga de 11 esta temporada, incluidos dos de Seattle que mantuvieron a San Francisco en el juego.

Necesita ayuda

Tacleo. Los 49ers permitieron un peor de la temporada de 180 yardas por tierra al ceder grandes huecos y tuvieron dificultades para taclear a los corredores de Seattle. San Francisco tuvo 18 tacleos fallidos, según Pro Football Focus, con el LB Tatum Bethune teniendo cinco y el S Malik Mustapha tres.

“Lo dijimos durante el juego y solo es más evidente después: 18 tacleos fallidos fueron demasiado”, comentó Shanahan.

