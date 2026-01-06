Steelers superaron una temporada difícil y llegan a los playoffs: ahora todo es posible

Mike Tomlin no se interesa por los "¿qué pasaría si?". Realmente no tiene sentido.

Claro, el entrenador de los Steelers de Pittsburgh podría preocuparse por la delgada línea entre la victoria y la derrota, una que su equipo experimentó de cerca una vez más en una emocionante victoria 26-24 sobre Baltimore el domingo por la noche, que aseguró el primer título de la División Norte de la Conferencia Americana para Pittsburgh en cinco años.

Tomlin podría imaginar una realidad alternativa en la que el pateador novato de Baltimore, Tyler Loop, acierta el gol de campo ganador de 44 yardas en lugar de desviarse a la derecha, un resultado que habría llevado a una seria reflexión en Pittsburgh el lunes en lugar de la ansiedad eufórica asociada con la preparación para los playoffs.

Solo que no lo hará. Hacerlo sería simplemente una pérdida de energía y tiempo, algo que el entrenador en jefe con más antigüedad en la NFL aprendió a evitar hace mucho tiempo.

Y si la patada de Loop hubiera pasado entre los postes, los Ravens se enfrentarían al quinto sembrado Houston el próximo lunes.

Solo que no fue así.

Así que es Baltimore —y no Pittsburgh— el que comenzó temprano lo que podría ser una temporada baja llena de eventos. Y es Pittsburgh —y no Baltimore— el que entra al torneo de 14 equipos con un optimismo que se siente merecido después de sobrevivir a un caótico cuarto período que presentó cuatro cambios de liderazgo, un toque de Aaron Rodgers en su mejor momento y una pizca de esperanza de que su larga sequía de victorias en los playoffs finalmente pueda terminar.

"Nos va a dar algo de confianza", dijo Rodgers.

Y los Steelers piensan que un poco de confianza, junto con el regreso del receptor suspendido DK Metcalf, podría ser clave para terminar con una racha de seis derrotas en los playoffs que a veces ha parecido un ancla.

Los apostadores no están tan seguros, haciendo de los Texans, que están en llamas y son el quinto sembrado (12-5), los favoritos tempranos a pesar de que Houston nunca ha ganado un juego de playoffs como visitante en sus 24 años de historia.

Eso está bien para Rodgers, quien sabe un par de cosas sobre colarse en los playoffs y hacer una racha. Hace quince años, Rodgers y los Green Bay Packers consiguieron un lugar en los playoffs el último día de la temporada, luego ganaron tres juegos consecutivos como visitantes para llegar al Super Bowl, donde vencieron a Pittsburgh para ganar el cuarto Trofeo Lombardi de la franquicia.

Hay un largo camino entre el próximo lunes por la noche y el Super Bowl 60 en Santa Clara, California, el domingo 8 de febrero.

Aun así, es mejor que la alternativa.

"Es bueno ser parte de los 14 (equipos restantes), después de tantos años", dijo Rodgers. "(En Green Bay en) '22 perdimos el último juego para llegar a los playoffs. (En) '23 estuve fuera. (En) '24 fuimos terribles, así que es agradable estar de vuelta en esta posición".

Está funcionando

Dar el balón a Kenny Gainwell y Jaylen Warren y apartarse del camino. El dúo combinó 2.314 yardas totales durante la temporada regular, incluidas 173 contra los Ravens. Gainwell fue seleccionado como el Jugador Más Valioso del equipo la semana pasada, una selección adecuada para una ofensiva en gran parte anónima que ha encontrado una manera de ser mejor que la suma de sus partes en momentos críticos.

Necesita ayuda

El fallo de Loop salvó una pobre actuación de la secundaria de Pittsburgh, que permitió un par de pases de touchdown largos en el cuarto cuarto y luego un lanzamiento de 26 yardas en los últimos segundos que puso a los Ravens en posición de ganar. La ofensiva de Houston no es tan dinámica como la de Baltimore, pero considerando lo buena que es la defensa de los Texans, no tiene que serlo. Los Steelers no pueden permitirse el tipo de colapsos que casi les costaron un título de división.

___

