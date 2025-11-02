Dowdle y Fitzgerald le dan triunfo a Panthers 16-13 ante Packers

Rico Dowdle corrió para 130 yardas y dos touchdowns, y su gran carrera en el último minuto permitió que Ryan Fitzgerald anotara un gol de campo de 49 yardas en el último segundo, para que los Panthers de Carolina vencieran el domingo 16-13 a Green Bay, rompiendo la racha de tres victorias consecutivas de los Packers.

La derrota podría resultar costosa para Green Bay (5-2-1) pues el ala cerrada Tucker Kraft, salió del campo en carrito con una lesión de rodilla en el tercer cuarto.

Carolina (5-4) se recuperó de una derrota en casa 40-9 ante Buffalo para volver a estar por encima de .500.

Dowdle había estado compartiendo tiempo con Chuba Hubbard, pero el entrenador de los Panthers, Dave Canales, dijo que Dowdle recibiría la mayor parte de los acarreos, y la decisión rindió frutos.

Corriendo detrás de una línea ofensiva plagada de lesiones, Dowdle respondió con una brillante actuación de 25 acarreos que incluyó un gran error.

Su segundo touchdown del día le dio a los Panthers una ventaja de 13-6 al final del tercer cuarto. Pero celebró ese puntaje moviendo las caderas dos veces, una aparente referencia a un sketch de "Key & Peele", y fue sancionado por conducta antideportiva.

El intento de punto extra de 48 yardas de Fitzgerald con un viento arremolinado fue muy corto, manteniendo la ventaja de Carolina en 13-6.

Dowdle y Fitzgerald se redimieron después de que Josh Jacobs de Green Bay empatara con touchdown de dos yardas en tercera y gol con 2:01 restantes.

Después de que Carolina recuperó el balón, el acarreo de 19 yardas de Dowdle en segunda y diez desde el medio campo puso a los Panthers en posición de gol de campo, y el pateador novato de Florida State cumplió cuando el tiempo expiró.

