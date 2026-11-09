Dosunmu y Ball guían a Timberwolves ante Jazz en mala racha, 115-100

Ayo Dosunmu anotó 26 puntos y LaMelo Ball sumó 24 unidades y cinco asistencias para ayudar a los Timberwolves de Minnesota a vencer 115-100 al Jazz de Utah la noche del domingo.

Jaden McDaniels terminó con 16 tantos, Bones Hyland aportó 14 desde la banca y Rudy Gobert contribuyó con 10 puntos y 15 rebotes para los Wolves (8-3), que han ganado cuatro seguidos y tienen marca de 5-2 sin Anthony Edwards. Se espera que el escolta All-Star se pierda dos meses tras someterse a una cirugía de rodilla el 29 de octubre.

Darryn Peterson encabezó al Jazz con 26 unidades y seis rebotes. Keyonte George anotó 19 puntos en tres cuartos antes de perderse el último periodo por un esguince en el tobillo derecho.

Tras dividir sus primeros dos partidos de la temporada, el Jazz ha perdido ocho seguidos y está en el fondo de la Conferencia Oeste. El equipo jugó el domingo sin el alero Lauri Markkanen (muñeca derecha), quien encestó ocho triples en una derrota en Dallas la noche del viernes.

Ball puso de pie al público cuando robó el balón en media cancha y se fue sin oposición para una clavada, lo que le dio a Minnesota una ventaja de 70-63 a mitad del tercer cuarto.

Luego Hyland ingresó y anotó siete puntos rápidos, mientras los Timberwolves cerraron el tercer cuarto con su mayor ventaja, 90-72.

Utah comenzó el cuarto periodo con 0 de 9 en tiros de campo y se quedó sin anotar durante casi cuatro minutos, mientras Minnesota ampliaba su ventaja hasta por 19 puntos.

Los Timberwolves llegaron al partido con el peor porcentaje de tiros libres de la liga, con .648, pero el domingo encestaron 27 de 32 desde la línea, con Dosunmu acertando 8 de 8. ___

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