Desliza al siguiente artículo

Dosunmu anota 21 puntos y lidera remonta de Bulls para vencer 128-123 a Hawks

AP Noticias
Lunes, 27 de octubre de 2025 23:27 EDT
HAWKS-BULLS (AP)

Ayo Dosunmu anotó 21 puntos, Josh Giddey sumó 18 unidades y 13 rebotes, y los Bulls de Chicago remontaron para superar el lunes 128-123 a los Hawks de Atlanta.

Nikola Vucevic tuvo 17 puntos y 17 rebotes y Chicago remontó de un déficit casi al inicio de 13 tantos para mejorar a 3-0, su mejor inicio de temporada en cuatro años.

Kristaps Porzingis anotó 27 unidades y Jalen Johnson regresó a alineación de los Hawks y firmó 15 puntos, pero Atlanta perdió su segundo partido consecutivo y el primero de un viaje de cuatro juegos, para quedar con foja de 1-3.

Trae Young tuvo 21 puntos y 17 asistencias, incluyendo algunas jugadas espectaculares. Onyeka Okongwu añadió 18 unidades y diez rebotes.

Ocho jugadores de Chicago, incluidos los cinco titulares, alcanzaron cifras de dos dígitos en anotación. Matas Buzelis tuvo 16 tantos y Tre Jones añadió 14 con nueve asistencias.

Buzelis encestó un triple con 2:30 minutos por jugar para poner a Chicago adelante 121-118, y Kevin Huerter aumentó la ventaja a cinco puntos con una bandeja en carrera tras un robo de Vucevic 13 segundos después. Giddey aseguró el resultado con un par de tiros libres con 7,7 segundos restantes.

Deportes AP: https://apnews.com/deportes

