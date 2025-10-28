Dosunmu anota 21 puntos y lidera remonta de Bulls para vencer 128-123 a Hawks

Ayo Dosunmu anotó 21 puntos, Josh Giddey sumó 18 unidades y 13 rebotes, y los Bulls de Chicago remontaron para superar el lunes 128-123 a los Hawks de Atlanta.

Nikola Vucevic tuvo 17 puntos y 17 rebotes y Chicago remontó de un déficit casi al inicio de 13 tantos para mejorar a 3-0, su mejor inicio de temporada en cuatro años.

Kristaps Porzingis anotó 27 unidades y Jalen Johnson regresó a alineación de los Hawks y firmó 15 puntos, pero Atlanta perdió su segundo partido consecutivo y el primero de un viaje de cuatro juegos, para quedar con foja de 1-3.

Trae Young tuvo 21 puntos y 17 asistencias, incluyendo algunas jugadas espectaculares. Onyeka Okongwu añadió 18 unidades y diez rebotes.

Ocho jugadores de Chicago, incluidos los cinco titulares, alcanzaron cifras de dos dígitos en anotación. Matas Buzelis tuvo 16 tantos y Tre Jones añadió 14 con nueve asistencias.

Buzelis encestó un triple con 2:30 minutos por jugar para poner a Chicago adelante 121-118, y Kevin Huerter aumentó la ventaja a cinco puntos con una bandeja en carrera tras un robo de Vucevic 13 segundos después. Giddey aseguró el resultado con un par de tiros libres con 7,7 segundos restantes.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes