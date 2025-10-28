Celtics consiguen su primera victoria de la temporada al vencer 122-90 a los Pelicans

Anfernee Simons encestó seis triples y para terminar con 25 puntos, y los Celtics de Boston consiguieron su primera victoria de la temporada al vencer el lunes 122-90 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Payton Pritchard sumó 18 unidades para los Celtics, quienes superaron 31-4 a los Pelicans en los últimos 9:14 minutos del encuentrodespués de haber liderado por solo cinco puntos.

Simons anotó 12 en el último cuarto para Boston, que había perdido sus primeros tres partidos. Luka Garza consiguió 16 tantos, mientras que Jaylen Brown y Josh Minott terminaron con 15 cada uno.

Jordan Poole anotó 22 puntos para los Pelicans, que jugaron sin Zion Williamson y ahora tienen marca de 0-3. El novato Derik Queen logró 12 unidades.

Williamson se perdió su primer partido de la temporada debido a una contusión ósea en el pie izquierdo. Había anotado 27 tantos en cada uno de los dos primeros partidos.

El triple de Poole redujo la diferencia a 91-86 al inicio del último cuarto antes de que Simons encestara tres triples y Sam Hauser dos en el poderoso cierre de Boston.

