Dos improbables equipos de playoffs chocan: Astros vs Medias Blancas a comodines de LA

Los Astros de Houston son el primer equipo en llegar a la postemporada sin un récord ganador.

Los Medias Blancas de Chicago son el único equipo en la historia de las Grandes Ligas que, tras temporadas consecutivas con 100 derrotas, logra clasificarse a los playoffs.

Ahora, estos dos improbables equipos de playoffs se enfrentarán en una Serie de Comodines de la Liga Americana al mejor de tres, que comenzará el martes en Houston.

Los Astros están encabezados por el favorito al premio Jugador Más Valioso de la Liga Americana, el cubano Yordan Álvarez, quien ganó el título de bateo de la Liga Americana, ocupó el segundo lugar con 106 carreras impulsadas y empató en el segundo puesto con 42 jonrones.

Chicago cuenta con tres estrellas de 30 jonrones, lideradas por el novato japonés de poder Munetaka Murakami, quien conectó 35; el cubano Miguel Vargas, con 33; y Colson Montgomery, que tuvo 31.

Los Medias Blancas perdieron al menos 100 juegos en cada una de las últimas tres temporadas, con el punto más bajo cuando cayeron en 121 partidos en 2024, estableciendo el récord de más derrotas desde 1900. Will Venable asumió como mánager antes de la temporada pasada y Chicago terminó 60-102 en 2025, antes del enorme repunte de esta campaña a 84-78, suficiente para quedarse con el último comodín de la Liga Americana.

“Hubo un momento (el domingo) después del juego en el que simplemente nos detuvimos un segundo y dijimos: bueno, entendemos que vienen los playoffs, entendemos que, en lo que respecta a la temporada regular, esto ya quedó atrás, pero estamos orgullosos de que pudimos conseguir 84 victorias y de todo el progreso que realmente nos llevó a eso”, comentó el lunes Venable.

Aunque los Astros no aseguraron su boleto a los playoffs sino hasta el domingo, al terminar 81-81 para superar a Texas y quedarse con el título del Oeste de la Liga Americana, su historia reciente es muy distinta a la de los Medias Blancas.

Houston superó una temporada plagada de lesiones para llegar a los playoffs por novena vez en 10 años, después de quedarse fuera la temporada pasada. Es una racha notable en la que los Astros alcanzaron la Serie de Campeonato de la Liga Americana siete veces consecutivas de 2017 a 2023 y avanzaron a la Serie Mundial en cuatro ocasiones, ganando los campeonatos de 2017 y 2022.

“He estado aquí casi una década y la forma en que este equipo se une ante la adversidad… no huye de ella. De hecho, va hacia ella. Saben que va a pasar. Y verlos elegir no derrumbarse, elegir pelear, elegir ayudarse unos a otros, es muy satisfactorio. Da alegría ver… su mejor versión cuando las cosas se ponen más difíciles”, señaló el mánager Joe Espada.

El contrato de Espada vence al final de la temporada y el dueño Jim Crane dijo el lunes que el pase del equipo a los playoffs será “algo a considerar” al decidir el futuro del piloto.

Los Medias Blancas regresan a los playoffs por primera vez desde 2021, cuando fueron eliminados por los Astros en cuatro juegos en su Serie Divisional.

La última visita de Houston a la postemporada fue breve, cuando el equipo fue barrido por los Tigres de Detroit en una Serie de Comodines de 2024.

Los Astros esperan hacer mucho más ruido esta vez.

El campocorto dominicano Jeremy Peña expresó: “Todos empiezan desde cero. Los récords de la temporada regular ya no importan. Todos empiezan de nuevo, y es un torneo corto. Así que, (vamos a) ver qué pasa”.

Para empezar

Ambos equipos recurrirán a un juego de bullpen en el primer duelo de la serie el martes. Los Astros abrirán con el novato AJ Blubaugh y los Medias Blancas no habían dicho quién abrirá por ellos.

“Dependiendo de cómo se sientan algunos muchachos y mientras tratamos de emparejar la disponibilidad con cómo se sienten, lo delinearemos un poco más con mayor certeza. Pero pueden esperar de nuestra parte algo más del tipo juego de bullpen”, explicó Venable.

Blubaugh, de 26 años, tiene marca de 8-4 con efectividad de 3,16 en 11 apariciones, incluidas tres aperturas, a lo largo de dos temporadas.

¿Falta de respeto?

Álvarez lideró las mayores y estableció un récord de la franquicia con 33 bases por bolas intencionales esta temporada. Cuando los equipos comenzaron a darle esos pasaportes, el mexicano Isaac Paredes, quien batea detrás de él, lo sintió.

Paredes manifestó en español, a través de un traductor: “Sentí como que me estaban faltando un poco el respeto como bateador. Pero conforme avanzó la temporada, dejé de tomármelo personal porque Yordan es realmente el mejor bateador ahora mismo en el béisbol, así que no había razón para que yo lo tomara como una falta de respeto hacia mí”.

Paredes se golpeó la rodilla con una bola de foul el sábado y jugó el domingo pese a estar adolorido. Pero dijo que el lunes se sentía muy bien y no cree que eso lo afecte en el Juego 1.

Ocupa el tercer lugar del equipo con 25 jonrones, y sus 94 carreras impulsadas son la segunda mayor cifra.

Un sueño hecho realidad

Murakami, de 26 años, firmó en diciembre un contrato de dos años y 34 millones de dólares para unirse a los Medias Blancas, después de que pagaran una cuota de traspaso de 6.575.000 dólares a los Yakult Swallows.

Está encantado de estar en la postemporada en su primer año en las mayores, tras pasar ocho años jugando en la Nippon Professional Baseball en Japón.

Dijo en japonés, a través de un traductor: “Estoy aquí (en) la postemporada… Me siento realmente emocionado. Es una sensación que siempre soñé, así que estoy verdaderamente emocionado de estar aquí y muy feliz de estar aquí”.

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