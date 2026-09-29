Selección uruguaya confirma lesión ósea en la muñeca izquierda de Giorgian de Arrascaeta

La Selección Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó en la noche del lunes que el mediocentro del Flamengo Giorgian de Arrascaeta sufrió una lesión ósea en la goleada por 4 a 1 de la celeste ante Corea del Sur, jugado en Seúl.

La AUF informó que De Arrascaeta fue sometido a estudios y “se confirmó la lesión ósea en su muñeca izquierda”, añade que en coordinación con su club volverá a Brasil para comenzar la recuperación, que podría marginarle de los campos por 4 a 12 semanas.

La lesión se produjo tras un resbalón y Rodrigo Zalazar reemplazó al dorsal 10 del Flamengo y la selección uruguaya a los 78 minutos de juego.

En lo que fue el segundo partido en el cargo de director técnico de la celeste de Diego Forlán -el primero, derrota por 3 a 1 ante Japón- Uruguay batió por 4 a 1 a Corea del Sur en Seúl en un amistoso internacional de fecha FIFA, con dos goles de Darwin Núñez, uno del lesionado De Arrascaeta -quien además otorgó un asistencia en el primer tanto-, y el restante en propia puerta de Minjae Kim.

El descuento coreano fue marcado a falta de 10 minutos por Kang-in Lee.

Resta que Flamengo informe cuándo será operado uno de sus artífices en la creación de juego y cuánto tiempo demandará su recuperación.

El próximo amistoso de Uruguay será el 6 de octubre ante India en Calcuta.

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