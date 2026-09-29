David Stearns sobre no renovar a Pete Alonso: 'No hay segundas oportunidades'

David Stearns no tiene una segunda oportunidad. Lo sabe demasiado bien.

Un día después de que los Mets de Nueva York terminaran últimos en la División Este de la Liga Nacional por primera vez en 23 años, le hicieron una pregunta directa al atribulado presidente de operaciones de béisbol del equipo.

Con lo que sabe ahora, ¿habría intentado con todas sus fuerzas volver a firmar a Pete Alonso?

“Creo que es una pregunta muy justa. La verdad es que en este trabajo no tengo segundas oportunidades”, manifestó Stearns el lunes. “También reconozco que Pete tuvo un año tremendo. Y el conjunto de nuestra producción en la primera base no fue lo suficientemente bueno”.

Cuando los Mets no intentaron retener a Alonso en la agencia libre el otoño pasado, el líder histórico de jonrones de la franquicia formado en casa se marchó con un contrato de 155 millones de dólares por cinco años con Baltimore, mientras Stearns se enfocaba en mejorar el pitcheo y la defensa.

“Creo que voy a retirar la frase ‘prevención de carreras’”, comentó Stearns con una sonrisa. “No sé si esa funcionó particularmente bien”.

Alonso lideró la Liga Americana con 43 jonrones y 113 carreras impulsadas, jugando en todos los partidos por tercera temporada consecutiva, mientras el toletero de 31 años se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en ganar un título de impulsadas en ambas ligas.

Nueva York, mientras tanto, nunca se recuperó de una racha de 12 derrotas consecutivas en abril. A pesar de una nómina récord de 358 millones de dólares para el día inaugural, los Mets tuvieron serios problemas con el bateo, fueron mediocres en el montículo y terminaron 74-88 para su peor marca desde 2017.

“Este fin de semana pasado que acabamos de vivir en Washington, cuando literalmente estás jugando por cumplir, es miserable. Es una experiencia miserable para los jugadores, para los coaches, para los ejecutivos”, expresó Stearns durante una conferencia de prensa de 33 minutos en Citi Field para cerrar la temporada.

“Creo que tenemos una organización extraordinariamente motivada, desde los dueños hacia abajo, para asegurarnos de que eso no vuelva a ocurrir”.

La ausencia de Alonso en la primera base se hizo más evidente cuando dos pilares de la alineación, el dominicano Juan Soto y el boricua Francisco Lindor, estuvieron fuera durante largos periodos por lesiones en la pantorrilla.

Soto terminó con un OPS de .908, el segundo más bajo de su carrera, mientras Lindor registró mínimos de carrera en una temporada completa con 49 impulsadas, tres bases robadas, un promedio de bateo de .225 y un OPS de .733.

Los primera base de los Mets sumaron 18 jonrones, 77 impulsadas y un OPS de .667, el tercer OPS más bajo en la posición, por delante únicamente de Seattle y Arizona.

Alonso recibió ovaciones de pie de los aficionados de los Mets antes de cada turno al bate durante la barrida de tres juegos de los Orioles en Citi Field este mes. Hizo una inusual salida a saludar al público como visitante el 15 de septiembre, cuando su jonrón número 300 de su carrera empató el marcador para Baltimore en la novena entrada y los cánticos de “¡Despidan a Stearns!” resonaron desde la multitud de 28.097 personas.

La semana pasada, los Mets incorporaron a la oficina principal al ex presidente de operaciones de béisbol de los Mellizos de Minnesota, Derek Falvey, al contratarlo como asesor principal de operaciones de béisbol. Falvey reportará directamente a Stearns.

Nueva York jugó mejor al final de la temporada, con marca de 27-22 después de la fecha límite de cambios del 3 de agosto pese a una venta masiva, y 40-41 en total bajo el mando de Andy Green, quien asumió como mánager interino cuando Carlos Mendoza fue despedido el 26 de junio.

Green recibió el puesto de tiempo completo y un contrato de tres años la semana pasada.

Parte de la mejoría fue impulsada por los jardineros novatos Carson Benge y A.J. Ewing, quienes se combinaron para 31 jonrones y 47 bases robadas mientras jugaban una sólida defensa. El lanzador novato Nolan McLean tuvo marca de 12-10 con efectividad de 3,16 en 31 aperturas.

Pero de cara a una temporada baja crítica para Stearns, los Mets tienen grandes interrogantes en la primera base, la segunda base, el bullpen y la rotación.

“En la segunda mitad de la temporada, en los últimos meses de la temporada, vimos algunas señales realmente alentadoras y vimos algunos elementos de nuestro equipo tomar forma, lo que nos da a todos un gran optimismo tanto para el futuro cercano como para el de largo plazo”, señaló Stearns.

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