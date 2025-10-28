Dortmund vence a Frankfurt por penales en la Copa de Alemania

Gregor Kobel catapultó a Borussia Dortmund a la tercera ronda de la Copa de Alemania al atajar el martes el remate que aseguró una victoria en la tanda de penales contra Eintracht Frankfurt.

El centrocampista Farès Chaïbi se encargó del cuarto penal de Frankfurt, obligado a marcar después de que Ritsu Doan había disparado por encima del travesaño.

Chaïbi envió el balón a la derecha de Kobel, pero el portero suizo se lanzó para detener el balón. El Dortmund se impuso 4-2 en la tanda de penales que desató celebraciones con bengalas por parte de los aficionados visitantes.

La derrota alarga el mal momento de Frankfurt, con apenas un triunfo en sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

El tiempo extra terminó con el marcador igualado 1-1 después de que el gol de Julian Brandt para el Dortmund anuló el tanto inicial de Ansgar Knauff, ex del Dortmund, para Frankfurt.

Wolfsburg eliminado

El Holstein Kiel de segunda división sorprendió 1-0 a Wolfsburgo gracias a un penal de Alexander Bernhardsson. Wolfsburgo jugó la mayor parte del partido en inferioridad numérica tras la expulsión de Jenson Seelt a los 36 minutos por recibir dos tarjetas amarillas en rápida sucesión.

El penal de Robert Glatzel a los 83 le dio a Hamburgo la victoria 1-0 ante Heidenheim, que también jugó con 10hombres. Hertha Berlín venció 3-0 a Elversberg en un partido entre dos equipos de segunda división.

