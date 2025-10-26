El alcalde de Múnich celebra la victoria en referendo para postularse a los Juegos Olímpicos

El alcalde de Múnich celebró la victoria en un referendo sobre si la ciudad debería postularse para ser sede de los Juegos Olímpicos.

Las autoridades de Múnich informaron que poco más del 66% de los votos emitidos estaban a favor de una candidatura olímpica.

Se pidió a los residentes de Múnich que votaran sobre si su ciudad debería buscar ser sede de los Juegos Olímpicos de Verano —que acogió en 1972—, pero quedó abierto si la candidatura sería para 2036, 2040 o incluso 2044.

Los defensores de la candidatura afirman que albergar los Juegos Olímpicos ayudaría a desarrollar la vivienda, el transporte público y los negocios en Múnich. Los opositores han expresado preocupaciones sobre los costos involucrados.

“Este resultado es mucho más que un sí a los Juegos Olímpicos. Es un sí a un desarrollo urbano audaz, sostenible e inclusivo”, indicó el alcalde Dieter Reiter en un comunicado en X.

La candidatura olímpica de Múnich tendría que competir con proyectos rivales en Berlín, Hamburgo y la región del Rin-Ruhr en el oeste de Alemania. Otros posibles anfitriones para los Juegos Olímpicos de 2036 incluyen la India y Qatar, ninguno de los cuales ha celebrado los Juegos antes.

Indonesia había expresado interés, pero el Comité Olímpico Internacional dijo el miércoles que rompería el contacto sobre todos los eventos futuros después de que el gobierno del país prohibiera a los gimnastas israelíes competir en los campeonatos mundiales.

Los votos públicos a menudo han descarrilado candidaturas olímpicas antes. En 2018, la ciudad suiza de Sion abandonó su candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 después de perder una votación centrada en preocupaciones sobre los costos, mientras que la ciudad de Graz en Austria retiró una candidatura para 2026 antes de un referéndum planeado.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes