Edwards anota 30 y Timberwolves vencen 138-116 a unos diezmados Hawks

Anthony Edwards anotó 21 de sus 30 puntos en la primera mitad y, gracias a un dominante segundo periodo, los Timberwolves de Minnesota vencieron el lunes 138-116 a unos mermados Hawks de Atlanta.

Edwards lideró a siete jugadores de Minnesota que anotaron en cifras dobles, llevando a los Timberwolves a una victoria contundente después de un par de derrotas decepcionantes ante Nuevo Orleans y los Clippers de Los Ángeles. Julius Randle tuvo 18 unidades, 12 rebotes y diez asistencias para Minnesota, que había perdido tres de cuatro.

Un juego sin mucha intensidad cambió temprano en el cuarto cuando Mouhamed Gueye de Atlanta pareció hacer tropezar al pívot de los Wolves, Naz Reid y que llevó a un altercado que incluyó a una multitud de personas tratando de separar a los dos jugadores. Ambos jugadores fueron expulsados.

El recién llegado Ayo Dosunmu, jugando su segundo partido después de ser adquirido en un intercambio con Chicago, anotó 21 tantos desde el banco mientras Minnesota lideraba por hasta 31.

CJ McCollum tuvo 38 puntos para los Hawks, que han perdido cuatro de cinco y estaban jugando sin Jalen Johnson (inflamación en la rodilla izquierda), Antonio Daniels (inflamación en el tobillo derecho) y el recién adquirido Jonathan Kuminga (contusión ósea en la rodilla izquierda).

