El entrenamiento de primavera en MLB se centra en árbitros robot y el Clásico Mundial

Apenas 102 días después de que una emocionante Serie Mundial terminara con los Dodgers de Los Ángeles convirtiéndose en el primer campeón consecutivo en un cuarto de siglo, los lanzadores y receptores están de vuelta en el campo el martes mientras comienza el entrenamiento de primavera con un enfoque inicial en el sistema automatizado de bolas y strikes y el Clásico Mundial.

En lo que podría ser la última temporada completa antes de una confrontación laboral sobre una posible propuesta de tope salarial, los jugadores se están preparando para los robots, dando a los equipos la oportunidad de apelar las decisiones de lanzamiento del árbitro de home.

Estoy realmente emocionado por esto. Obviamente lo he visto en Triple-A por un tiempo. Siempre escuchas el murmullo desde el dugout hacia los árbitros. Es como: Oye, desafíalo. Veamos qué tienes", señaló Blake Butera de Washington, entre los ocho nuevos managers y con 33 años el más joven en 54 años.

El ABS (las siglas en inglés del sistema) fue probado en 13 estadios de entrenamiento de primavera el año pasado, y los equipos ganaron el 52.2% de 1.182 desafíos, que promediaron 13,8 segundos. El comité de competencia de 11 miembros de las Grandes Ligas de béisbol votó en septiembre para aprobar su uso en la temporada regular para 2026.

Cada jugador será medido para su zona de strike desde las 10 de la mañana hasta el mediodía de manera continua durante el entrenamiento de primavera —la hora del día para mantener la uniformidad— y los datos serán verificados por el Instituto de Investigación del Suroeste.

La mayoría de los equipos parecen reticentes a permitir que los lanzadores desafíen, prefiriendo que los receptores y managers tomen las decisiones.

“El primer mes probablemente será el más difícil. Tal vez la primavera ayude un poco. Pero en la primavera, puedes intentar y fallar y no es tan negativo", indicó el manager de Detroit A.J. Hinch, un ex receptor. “Haces eso en San Diego o Arizona o en un juego inaugural en casa contra San Luis, y es un poco más costoso. Tendremos un registro continuo de quién es bueno en eso y quién no. Porque podría haber algunos jugadores de posición a quienes se les quite su opcionalidad de la llamada desafiada”.

Tampa Bay se estará preparando para un regreso al Tropicana Field en St. Petersburg, Florida, reparado después de los daños causados por el huracán que obligaron a los Rays a jugar partidos en casa el año pasado en el Steinbrenner Field de los Yankees de Nueva York en Tampa.

Cambio de jugadores

La mayoría de los principales agentes libres han firmado antes del entrenamiento de primavera, y los acuerdos más grandes incluyeron a Kyle Tucker y Edwin Díaz uniéndose a los Dodgers, Alex Bregman a los Cachorros de Chicago, Pete Alonso a los Orioles de Baltimore, Dylan Cease a los Azulejos de Toronto, y Bo Bichette a los Mets de Nueva York.

Los agentes libres que se quedaron incluyeron a Kyle Schwarber de Filadelfia y Cody Bellinger de los Yankees de Nueva York.

El derecho Freddy Peralta fue adquirido por los Mets de Milwaukee en el intercambio más notable.

Entre los jugadores japoneses que llegan a MLB sobresalen el infielder Munetaka Murakami, quien firmó con los Medias Blancas de Chicago; el infielder Kazuma Okamoto con los Azulejos, y el derecho Tatsuya Imai con los Astros de Houston.

El Clásico Mundial regresa

Japón irá por su cuarto título y segundo consecutivo cuando los jugadores dejen sus clubes para la sexta edición del torneo, que se jugará del 5 al 17 de marzo en Houston, Miami, San Juan, y Tokio.

Las plantillas de los 20 equipos nacionales incluyen a 306 jugadores bajo contratos de grandes ligas y ligas menores, incluidos 78 All-Stars.

“Era algo de lo que realmente quería ser parte. Creo que este equipo está comprometido totalmente”, dijo el capitán estadounidense Aaron Judge.

Shohei Ohtani, quien ponchó a Mike Trout para sentenciar la victoria de Japón por 3-2 en la final de 2023, se limitará a batear.

Gran cambio en el banquillo

Habrá ocho nuevos managers en el día inaugural, uno menos de empatar 2003 y 2020 por la mayor cantidad que no eran el piloto del equipo al final de la temporada anterior, según el Elias Sports Bureau.

Butera se une a Craig Albernaz (Baltimore), Skip Schumaker (Texas), Derek Shelton (Minnesota), Craig Stammen (San Diego), Kurt Suzuki (Los Ángeles Angels), Tony Vitello (San Francisco) y Walt Weiss (Atlanta). Además, Warren Schaeffer fue nombrado manager permanente de Colorado después de obtener el trabajo de manera interina el pasado 11 de mayo.

Todos menos Schumaker y Shelton son pilotos novatos en las mayores.

Butera es el más joven desde Frank Quilici con los Mellizos de 1972. Un cambio generacional ha visto a Ron Washington (73) y Bruce Bochy y Brian Snitker (ambos 70) dejar sus trabajos de manager.

Vitello, quien había sido el entrenador de la Universidad de Tennessee, hizo el raro movimiento directamente de entrenador universitario a manager de grandes ligas, siguiendo el camino de los miembros del Salón de la Fama Hughie Jennings y Casey Stengel.

“Creo que para ese salto directo, el béisbol universitario tenía que acercarse más a lo que es el béisbol profesional”, dijo Vitello.

“Si quieres llamarlo conejillo de indias o cordero sacrificial o si sale bien o no sale bien, ¿a quién le importa? Supongo que debería”, añadió. "Desearía que hubiera alguien con un corte de pelo más corto y más reputado aquí para decir que es hora de que el béisbol universitario y las Grandes Ligas se unan un poco más por muchas razones diferentes."

¿Paro?

Los jugadores y los equipos se están preparando para una confrontación cuando el acuerdo de negociación colectiva de cinco años expire a las 11:59 de la tarde de Nueva York el 1 de diciembre.

Es probable un cierre patronal, al igual que cuando expiró el acuerdo anterior en 2021. Se llegó a un acuerdo para preservar el calendario de 162 juegos después de un cierre patronal de 99 días el 10 de marzo de 2022, 10 días después de la fecha límite inicial fijada por MLB para mantener una temporada completa.

La conversación sobre una posible propuesta de tope salarial tiene a ambas partes preparándose para la posibilidad de la primera interrupción de la temporada desde 1995.

