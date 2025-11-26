Anthony Black anota 31 puntos, un récord personal, y Magic apabulla 144-103 a 76ers

Anthony Black anotó en la primera mitad 27 de sus 31 puntos, la mayor estadística en su carrera, y el Magic de Orlando aplastó el martes 144-103 a los 76ers de Filadelfia, diezmados por lesiones, en un encuentro de la Copa NBA.

Franz Wagner sumó 21 puntos por Orlando, que perdió a Jalen Suggs por expulsión con 27 segundos restantes en la primera mitad después de cometer dos faltas técnicas durante un altercado entre los equipos.

Tyrese Maxey anotó 20 puntos para liderar a los 76ers, cuyas ausencias incluyeron a Joel Embiid (manejo de lesión en la rodilla derecha), Paul George (esguince en el tobillo derecho) y el novato VJ Edgecombe (tirón en la pantorrilla izquierda).

Orlando mejoró a 3-0 en la Copa y los 76ers cayeron a 0-3.

El encuentro estaba empatado a 35 después del primer cuarto y antes de que el Magic tomara el control en el segundo período. Los fanáticos de Filadelfia comenzaron a abuchear en la cancha cuando Orlando se adelantó por 17 puntos con cinco minutos y medio restantes.

La frustración se desbordó en la cancha 27 segundos antes del descanso cuando el conato de riña llevó a la expulsión de Suggs.

