Kiké Hernández se somete a cirugía de codo y se perderá el Clásico Mundial de béisbol

AP Noticias
Sábado, 15 de noviembre de 2025 20:16 EST
Kiké Hernández afirmó el sábado que se sometió a una cirugía por una lesión en el codo izquierdo que le molestó durante gran parte de esta última temporada, por lo cual se perderá el Clásico Mundial de béisbol del próximo año con su natal Puerto Rico.

El infielder y jardinero, que es agente libre, no proporcionó un cronograma para su regreso.

Hernández escribió en Instagram que había estado jugando con molestias durante aproximadamente un mes con los Dodgers de Los Ángeles cuando ingresó a la lista de lesionados por inflamación en el codo izquierdo el 7 de julio. Regresó el 26 de agosto, pero se limitó a 93 juegos.

Pegó 16 hits en la postemporada para ayudar a que los Dodgers hilvanaran su segundo título de la Serie Mundial. Fue el tercer cetro del Clásico de Otoño conseguido por Hernández con el club.

Bateó para .203 con diez jonrones y 35 carreras impulsadas durante la temporada regular.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

