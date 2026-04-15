Dominic Smith impulsa 4 carreras, incluido doble de 3 en la 8va, y Bravos superan 6-5 a Marlins

Dominic Smith conectó un doble de tres carreras que puso a los Bravos arriba en la octava entrada, como parte de una noche de cuatro impulsadas, y Atlanta revirtió un déficit de cuatro anotaciones para superar el martes 6-5 a los Marlins de Miami.

Atlanta perdía 4-0 en la segunda entrada y 5-3 en la octava cuando Drake Baldwin abrió con un sencillo ante Pete Fairbanks (0-1), Mike Yastrzemski pegó un sencillo con dos outs y Ozzie Albies recibió un pelotazo.

Smith jaló un cutter que depositó la esférica en la pista de advertencia entre el jardín izquierdo y el central para su tercer hit. Smith, quien impulsó la primera carrera de Atlanta con un sencillo en la segunda entrada, batea para .395 con 15 carreras impulsadas.

Baldwin sumó dos hits e impulsó una carrera, con lo que llegó a 18 impulsadas. Matt Olson disputó su juego consecutivo número 800, la 11ª racha más larga en la historia de las Grandes Ligas.

El venezolano Robert Suárez (2-0) permitió un sencillo impulsor del dominicano Otto López en la octava.

El cubano Raisel Iglesias ponchó a dos en una novena perfecta para lograr su salvamento número 100 con los Bravos, el tercero de esta temporada.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes